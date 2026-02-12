La FIFA incluye al Athletic Club en su lista de clubes bajo prohibición de inscribir jugadores

Athletic Club, San Mamés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club aparece en la plataforma de la FIFA que incluye los clubes sancionados con la prohibición de inscribir jugadores, por lo que está en serio riesgo deportivo durante las próximas tres ventanas de fichajes si no resuelve el conflicto.

La 'FIFA Registration Ban List', que se puede consultar en la web del organismo que rige el fútbol mundial, entró en vigor hace dos años para fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de la FIFA con sus órganos judiciales.

El cuadro vasco no ha respondido de manera oficial ante su inclusión en esta 'lista negra' pero según la propia FIFA, la prohibición de inscribir jugadores forma parte de las medidas disciplinarias que tienen facultad para imponer a los clubes.

La sanción que aparece en el caso del Athletic es por tres periodos de fichajes, pero cabe la posibilidad de que el conjunto vasco subsane la presunta infracción, que no ha sido desvelada ni por la FIFA ni por el club. Un caso parecido sufrieron Rayo Vallecano y Mallorca el año pasado, que resolvieron en pocos días.