La FIFA inicia en Barcelona su visita a las sedes del Mundial 2030

La delegación de la FIFA visita el Spotify Camp Nou, uno de los estadio del Mundial 2030 - RFEF

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la FIFA ha inspeccionado este lunes en Barcelona el Spotify Camp Nou y el RCDE Stadium en el inicio de la visita de dos semanas que los miembros del organismo rector del fútbol mundial realizarán para revisar las sedes donde se celebrará el Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

El estadio del FC Barcelona ha sido la primera parada de la delegación, que ha sido informada del estado de las obras que actualmente se llevan a cabo en el recinto, que permitirán que en un futuro tenga un aforo de 105.000 espectadores.

Los dirigentes del club azulgrana esperan recibir este martes la licencia 1C del Ayuntamiento de Barcelona para ampliar su aforo actual, que es de 45.000 asientos, y poder alcanzar los 62.000. Además, los miembros de la FIFA también visitaron la casa del RCD Espanyol, en Cornellà-El Prat.

Este martes, la FIFA se desplazará a Zaragoza para inspeccionar La Romareda, mientras que el miércoles estará en Madrid para ver el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano. En la capital española les recibirá el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Posteriormente, se trasladará a Portugal.

San Mamés, en Bilbao; el Reale Arena, en Donosti; La Cartuja, en Sevilla; Riazor, en A Coruña; y el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, son las otras sedes españolas de la cita mundialista de 2030, que la delegación visitará a su regreso de tierras portuguesas.