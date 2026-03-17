La FIFA visita La Cartuja, sede del Mundial 2030

Estadio de La Cartuja durante la visita de la delegación de la FIFA para el Mundial 2030. - RFEF

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la FIFA, como parte del estudio y planificación del Mundial 2030, que organiza España junto a Portugal y Marruecos, visitó este martes el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Después de las paradas en Barcelona, Zaragoza y Madrid, el equipo de la FIFA, junto al de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se detuvo en Sevilla antes de continuar con el resto de ciudades candidatas la próxima semana.

Los delegados del organismo que rige el fútbol mundial visitaron el estadio de La Cartuja, reformado en el año 2025 para ampliar el aforo hasta los 70.000 espectadores eliminando la pista de atletismo que rodeaba el terreno de juego. El equipo de la RFEF estuvo encabezado por el director de Relaciones Internacionales, Eduard Dervishaj.

La Copa Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, en el año en el que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930. La delegación de FIFA visitará posteriormente Portugal y Marruecos.