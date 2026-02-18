La final de la Copa del Rey Mapfre se jugará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas

Archivo - El trofeo de la Copa del Rey Mapfre en La Cartuja. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey Mapfre se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, a falta de conocer los dos equipos que se disputarán el trofeo, informó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00", confirmó el ente federativo a través de un comunicado en su página web este miércoles.

De esta manera, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club ya conocen cuándo se disputará la final copera a falta de jugar la vuelta de las semifinales los días 3 y 4 de marzo, con los colchoneros y los 'txuri-urdin' con ventaja tras el primer enfrentamiento ante 'blaugranas' y bilbaínos.

En un principio, la fecha de la final estaba fijada para una semana después, el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de abril y el Gran Premio de España de MotoGP de Jerez decidieron modificar el día para favorecer la logística.