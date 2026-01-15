Flick convoca a Cancelo y a todos los titulares para Santander

Jugadores del FC Barcelona en un entrenamiento previo al duelo de Copa del Rey contra el Racing - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha convocado a todos los jugadores disponibles del primer equipo para el duelo de este jueves contra el Real Racing Club de Santander de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, incluido el recién llegado João Cancelo.

Tras ganar el derbi de LaLiga EA Sports al RCD Espanyol y levantar la Supercopa de España tras ganar a Athletic Club y Real Madrid, el Barça regresa a la Copa del Rey, en la que debutó con sufrido triunfo contra el Guadalajara (0-2), en un duelo en El Sardinero del que Flick no se fía.

Tras ver caer al Real Madrid en Albacete, el Barça no quiere seguir ese mismo camino en la complicada salida a Santander, ante un Racing que es líder de LaLiga Hypermotion pese a perder en la última jornada. Quizá por ello, por no fiarse, Flick va con todo a Santander, incluido el último refuerzo del lateral portugués João Cancelo, con apenas un entrenamiento con el grupo.

Las únicas ausencias son las de los los lesionados Gavi y Andreas Christensen y la del sancionado Frenkie de Jong, expulsado en la final de la Supercopa contra el Real Madrid. Y la novedad es la del centrocampista del filial Tomàs 'Tommy' Marqués.

Así pues, el equipo viaja a Santander con esta convocatoria: Ter Stegen, Szczesny, Joan Garcia; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy, Roony, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.