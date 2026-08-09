Flick habla de Araújo, Casadó y Roony: "No es fácil pero tenemos que tomar decisiones"

Hansi Flick - Europa Press/Contacto/Mattia Radoni

"No tengo información sobre Ferran"

"No es una pretemporada normal, después del primer parón estaremos al 100%"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó algunas de las salidas que tiene pendiente en este mercado el equipo blaugrana, como las que parecen inminentes de Ronald Araújo, Marc Casadó o Roony, mientras que recordó que la "pretemporada no es normal" y no empezarán el año "al 100%".

"Hemos hablado mucho, sabemos lo que queremos. Siempre hablamos sobre mejorar al equipo, añadir jugadores que necesitamos, cosas que necesitamos y estamos tranquilos. Tenemos mucha calidad en el equipo", afirmó sobre la contratación de más jugadores.

"La próxima semana llegan muchos jugadores. No es una pretemporada normal. Tenemos solo diez, doce, días y llega el primer partido de Liga. Hasta el primer parón internacional tenemos que manejar la situación como se pueda, después esteramos al 100%", añadió desde el Bluenergy Stadium de Udine.

El cuadro catalán firmó una victoria de penalti ante el Nottingham Forest y una derrota también por la mínima contra el Udinese este sábado. Después de los dos mini encuentros de 45 minutos, el técnico alemán fue preguntado por el mercado.

"No es fácil para mí pero tenemos que tomar decisiones, el club y yo. Hablé con ambos al final de la pasada temporada y también ahora, les he aconsejado. Es normal que en el equipo haya cambios, tenemos muchos jugadores también de la Masía y es importante darles espacio", afirmó sobre Casadó y Roony.

"Araújo es un gran tipo y jugador fantástico. Nuestra manera de jugar al fútbol es un poco diferente. Él es un jugador con mucha fuerza y velocidad, también es bueno con el balón, no pudimos incluirle como yo quería y creo que él también quería algo nuevo. En el pasado algo le pasó y creo que esto le afectó. Lo que vi esta mañana, la despedida, creo que estaba muy feliz. El Liverpool es también un club fantástico y le deseo todo lo mejor porque se lo merece, fue un gran capitán", añadió, confirmando la salida.

Por otro lado, Flick fue preguntado por un Ferran Torres que apunta al París Saint-Germain, un traspaso del que no hizo valoraciones. "Estoy centrado en el equipo y estaba centrado en estos dos partidos. No tengo información sobre ello", zanjó.