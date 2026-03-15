Flick: "Hay muchas cosas que me gustan pero también situaciones a mejorar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado satisfecho este domingo por la victoria de su equipo ante el Sevilla FC (5-2) en la jornada 28 de LaLiga EA Sports, aunque recalcó que todavía hay aspectos del juego que deben mejorar antes del próximo compromiso ante el Newcastle United del próximo miércoles, mientras que ha destacado en positivo el buen ambiente electoral de esta fecha especial para el club.

"Hay muchas cosas que van bien, pero hay situaciones en el terreno de juego que no son fantásticas. Nos llevamos tres puntos más, un partido menos y hemos marcado cinco goles. Ha sido bonito de ver", señaló Flick en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

Sin embargo, el técnico alemán consideró que su equipo debe jugar con más convicción y velocidad. "Al principio no hemos jugado con la convicción que quiero de mis jugadores. Sé que nos quedan muchos partidos y para algunos jugar tanto es mucho, pero tenemos que jugar más rápido", apuntó.

Además, el entrenador blaugrana recordó la importancia de la próxima semana, con un duelo decisivo en Europa ante el Newcastle. "Tenemos que centrarnos en el siguiente partido porque el Newcastle es un gran equipo. El miércoles tenemos un gran partido y se decide si vamos a pasar de ronda o no. Tenemos que dar nuestro mejor nivel y darlo todo al cien por cien", afirmó.

Flick insistió en que, pese a la goleada, el equipo debe seguir mejorando. "Como he dicho, hay muchas cosas que me alegran y me gusta ver, pero también hay que pensar en lo que podemos mejorar. Todo el mundo está contento ahora, pero para mí es importante mejorar en muchas situaciones", explicó.

Preguntado por la suplencia de Lamine Yamal, que jugó el tramo final del partido, el técnico aclaró que ya estaba previsto que tuviera minutos durante el partido. "Era importante que jugara y cogiera ritmo. Además, Roony (Bardghji) tenía problemas y tenía que salir. Estaba claro antes del partido que disputaría algunos minutos", comentó.

En cuanto a la gestión de minutos de Pedri, Flick explicó que estaba planificada su participación limitada. "Los minutos de Pedri estaban clarísimos, 45. Con él hay que ir paso a paso porque ha sufrido un par de lesiones y hay que gestionarlo", señaló.

El entrenador también celebró el regreso de Gavi tras sus problemas físicos que le han tenido de baja desde finales de agosto de 2025. "La vuelta de Gavi ha sido fantástica. Gracias al cuerpo médico, que ha hecho un trabajo increíble. Es un paso en la buena dirección y todos en el Barça estamos contentos de tenerle de vuelta", indicó.

Sobre el enfado del portero Joan Garcia tras encajar dos goles, Flick lo consideró algo natural. "Nunca he visto a un portero contento tras encajar un gol. En el primero tendríamos que haber presionado mejor el balón y en el segundo, con 5-1, lo importante es ser más listos y controlar el partido", explicó.

Por último, el técnico también se refirió brevemente a la jornada electoral que vive el club para elegir presidente entre Joan Laporta y Víctor Font, aunque evitó revelar su voto. "No te lo voy a decir porque es secreto. Sí, es un día especial y lo he podido ver desde mi oficina en el estadio. Todo el mundo está contento, ha sido un día muy bueno", concluyó.