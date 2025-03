Flick, sobre Julián Álvarez: "Me dolió por él, fue una situación muy desafortunada"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que la jugada de Julián Álvarez y el toque con el pie de apoyo en su penalti del partido de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo, y el Real Madrid fue "muy desafortunada" y que ha sentido su "dolor", además de pedir a sus jugadores concentración "desde el principio hasta el final" en el duelo en el Riyadh Air Metropolitano.

"¿Qué quieres que te diga? Fue una situación muy desafortunada, realmente lo sentí por él, es un jugador fantástico, uno de los mejores delanteros. No tengo nada más que comentar, porque a fin de cuentas no fue mi decisión. Lo vi y siento un poco de dolor por él", señaló en rueda de prensa cuando fue preguntado por el lanzamiento del argentino.

Además, no cree que el cansancio vaya a pesar en los de Diego Pablo Simeone este domingo en el Riyadh Air Metropolitano. "Tienen un equipo fantástico. No estamos hablando sólo de que tengan once jugadores, tienen un equipo maravilloso y este no es el problema. Están en forma al 100%, son jugadores con gran experiencia", indicó.

El técnico alemán ve al equipo "muy enfocado y concentrado" en el choque. "Tenemos ganas de este partido, que será duro, pero sabemos que estamos listos para confrontarlo", dijo antes de enfrentarse por tercera vez al Atlético esta temporada. "Tuvimos dos partidos estupendos y tenemos que concentrarnos desde el principio hasta el final. En el primer partido, al final no estábamos tan concentrados como debíamos; en el segundo, nos dimos cuenta de que deberíamos cuidar un poquito más la situación. Hay que avanzar como equipo, y cuando uno comete errores, te pueden dañar mucho. Esto es lo que hay que defender", indicó.

A pesar de que una victoria sería vital, Flick aseguró que "aún queda mucho camino que recorrer para ganar LaLiga". "Es sólo un partido más; si ganas este partido, será buenísimo, nos dará mucha más confianza, creeremos mucho más en lo que estamos haciendo. Es uno de los mejores equipos junto con el Real Madrid y el Athletic. Todos son equipos fantásticos", manifestó.

"Los clubes de LaLiga saben a la perfección jugar a fútbol, no es fácil ganar contra estos equipos porque todos tienen algo especial. Hoy por hoy estamos en una muy buena situación, tenemos un muy buen nivel fantástico, y si estamos concentrados y todo el mundo da su mejor versión, tendremos un potencial enorme para poder ganar. Veo el potencial en el equipo y eso es lo que realmente hace que esté contento", continuó.

En otro orden de cosas, afirmó que ve a Lamine Yamal "como antes de ese gol" ante el Benfica. "Siempre tiene la confianza con el balón. Cuando uno marca un gol, ayuda mucho, está haciéndolo muy bien y también se encuentra en un nivel genial. Su rendimiento es muy bueno, ayuda muchísimo con su calidad de fútbol. No es que haya un antes y un después", subrayó.

Respecto a Gavi, que no fue convocado por la selección española, recordó que ha salido "de una lesión muy grave y ha tenido que pasar un tiempo bastante largo para recuperarse". "Después de la lesión es una situación difícil, pero es uno de los mejores jugadores de momento. Lo está haciendo muy bien. Estoy muy feliz de que esté aquí, creo que jugará muchísimos años para este club tan increíble en el que estamos. Será, sin lugar a dudas, una de las superestrellas de aquí. Puede mejorar mucho, lo hará. Su actitud es increíble y está muy concentrado. Yo estoy muy feliz y él también está feliz de estar aquí. Creo que estará en el Mundial 2026", aventuró.

También explicó que Iñigo Martínez, llamado por 'La Roja', "está jugando a la perfección". "El seleccionador lo ha visto jugar y se ha dado cuenta de que lo está haciendo genial y que es muy bueno. Con esa actitud y mentalidad, Iñigo es increíblemente bueno para el equipo", señaló, antes de hablar de Alejandro Balde. "Ha mejorado muchísimo, es uno de los mejores laterales izquierdos y es un jugador fantástico. Tiene un potencial muy grande y quiere aprender día tras día. Paso a paso, va mejorando", apuntó.

Sobre la posible renovación de Frenkie de Jong, señaló que "dependerá del club y de él". "Ha sufrido esta lesión, ha podido volver y lo está haciendo genial. Sabe cómo jugar con la pelota, da muchas opciones, la posesión del balón ha aumentado muchísimo... Estoy muy contento de tenerlo", expuso.

Por otra parte, habló del Borussia Dortmund y de su entrenador Niko Kovac, con los que se encontrarán en cuartos de Champions. "Tengo una muy buena relación con él, es un tipo fantástico. Esto queda demasiado lejos, antes tenemos muchísimos partidos. El Dortmund está muy bien, tiene un buen equipo, lo demostró. En esta fase de cuartos de final, hay equipos fantásticos y estamos muy felices de haber llegado. Pero, de momento, tenemos que concentrarnos en el Atlético", afirmó.

Por último, confía en que el parón por selecciones no afecte al buen momento de forma del equipo. "Para el club no es fácil gestionar este parón, pero las cosas son lo que son. Las selecciones también son importantes. Tenemos tiempo también para que los otros jugadores puedan recuperar la energía, descansar", finalizó.