Flick: "Es necesario que los jugadores disfruten del partido para llegar a la final"

"Lewandowski estará disponible si lo necesitamos"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que sus futbolistas deben "disfrutar" el partido de este martes ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, para tener opciones de llegar a la final, además de adelantar "algún cambio" y que Robert lewandowski estará "listo" en caso de que lo necesiten.

"Ellos tienen que disfrutar del partido. Es necesario para llegar a la final y quiero que jueguen sin tener la presión encima. Tenemos que disfrutarlo. Están muy conectados entre ellos, hay muy buena dinámica. Jugamos un estilo de fútbol fantástico y tenemos que enseñarlo mañana", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, bromeó cuando fue preguntado por las palabras de Dani Olmo, que aseguró que se toman el final de temporada como una fiesta. "¿Cree que debería meterles más presión? La verdad es que cuando empezamos la temporada nadie tenía idea de lo que íbamos a conseguir. Hemos ganado dos títulos, ahora son semanas importantes, con partidos importantes", indicó.

"Lo que quiero ver del vestuario y del equipo es que aprecien y disfruten de todo esto y que puedan enseñar lo bien que podemos jugar como un equipo. Quiero que la familia se sienta orgullosa del equipo, y esto es lo que quiero ver. Así queremos jugar aquí, queremos disfrutar de cómo jugamos al fútbol. Estoy muy contento de entrenar a este equipo", añadió.

Además, considera que la falta de experiencia de sus jóvenes jugadores no será un obstáculo para tratar de avanzar a la final. "Hemos conseguido dos títulos esta temporada. Cada jugador, cuando juega este tipo de partidos, mejora. Para los jugadores, el partido no tiene que ser una presión. Estamos en la semifinal de la 'Champions League', así que tenemos que disfrutar con los compañeros y demostrar lo buenos que somos. Competir con el rival a este nivel es increíble y no nos podemos rendir. Es una muy buena situación para demostrarlo", subrayó.

Sobre el duelo, explicó que el fútbol es "muy complejo" y que "son muchos factores los que hay que tener en cuenta". "Los jugadores, el plan de juego, los cambios también... Los cambios tienen que ser buenos, pero los jugadores tienen que mostrar en el campo lo buenos que son", dijo, antes de hablar del papel de Lamine Yamal. "Supongo que ya me conocerán... Ya llevo aquí ocho meses y para mí el equipo es muy importante. Evidentemente, tenemos jugadores que son excepcionales, y Lamine es uno de ellos", señaló.

"Es un genio, lo que consigue hacer con el balón es increíble, cada pase, cada jugada es increíble y está en el momento adecuado, es increíble cómo juega con 17 años. El partido del miércoles nos trajo de vuelta con sus acciones y con el gol, fue increíble de ver. Él tiene que enseñar su potencial. Nuestro objetivo ahora es alcanzar la final y quiero a mis jugadores en el nivel máximo", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico alemán aseguró que el polaco Robert Lewandowski está "listo" para esperar su oportunidad desde el banquillo. "Quiero que todo vaya bien. Él se siente bien, mucho mejor de lo que pensábamos, y está ya listo para estar en el banquillo. Cuando lo necesitemos, estará disponible", apuntó.

Respecto a las lesiones, insistió en que "no se pueden cambiar" y que debe "jugar con esta situación". "Tengo jugadores que pueden jugar muy bien en esa posición. Creo que las posiciones con Balde son importantes. Gerard, Héctor o Ronald también pueden jugar en esa posición y nos ayudarán a ganar este partido", expresó.

Respecto al daño que hizo Denzel Dumfries en el partido de ida, Flick adelantó "algún cambio". "En el staff analizamos todo, y quizás uno desde fuera pueda decir que estamos jugando muy bien, pero nosotros siempre tenemos una razón. Quizás no teníamos el jugador correcto en el momento correcto, y esto es lo que queremos cambiar. Es lo que necesitamos, tenemos que defender mucho mejor y seguramente haya algún cambio. Hasta aquí puedo decir", expuso.

También cree que puede ser "una buena idea evitar los córners". "Hemos hecho cambios en cuanto a esto y hemos hablado con los jugadores sobre el tema. No tenemos posibilidades de entrenar esto, pero evidentemente los jugadores saben lo que tienen que hacer y esperemos que vaya todo bien", declaró.

Por otra parte, el preparador culé explicó que el Inter "tiene un equipo muy fuerte y jugadores de alto nivel". "El pasado miércoles aprovecharon las oportunidades muy bien. Son un equipo muy experimentado, muy fuerte y les encanta jugar al fútbol. Son muy difíciles de defender también, y para mañana todos los jugadores tienen que estar centrados en la defensa. Esto es clave, cubrir los espacios. Esto es lo que queremos hacer mañana", aventuró.

"Creo que van a adaptar el juego, igual que lo vamos a hacer nosotros. Espero que lo podamos hacer lo mejor posible. Al fin y al cabo, los dos equipos quieren llegar a la final. Cada uno tiene su estilo de juego, pero es importante que nos adaptemos. Tienen jugadores fantásticos, saben cómo jugar con el balón y nosotros tenemos que pararlos", concluyó.