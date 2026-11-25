El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha celebrado este miércoles la victoria por 1-4 ante el Sabah en la Liga de Campeones, tras el partido de la quinta jornada de la Fase Liga disputado en Bakú, pero ha lamentado los errores de su equipo que considera que fueron "fallos fáciles" para el rival.

"Lo único que no me ha gustado son los errores que hemos cometido. Han sido fallos fáciles y tenemos que hacerlo mejor", ha asegurado en rueda de prensa.

El técnico ha destacado que el conjunto catalán ha rondado el 70% de posesión y ha explicado que no se han quedado conformes con el gol al perder el balón en acciones muy sencillas. "Dejamos el balón en un momento muy fácil. Pasamos mucho tiempo. No es así como queremos jugar y tenemos que mejorar estas cosas. Pero al final, tres puntos es muy importante", ha señalado.

En relación con los futbolistas que suelen tener menos participación esta temporada y la gestión de los minutos en la plantilla, Flick ha mostrado su satisfacción por la respuesta del grupo: "No es fácil en estos partidos cuando tienes menos minutos que antes, pero lo han hecho bien. Han hecho un buen trabajo. Estoy contento con ellos y esto es lo que quiero de ellos. Especialmente en la segunda mitad, controlamos el juego y también marcamos estos goles".

Flick ha comentado que esta ha sido su tercera visita a Azerbaiyán y a Bakú --tras haber estado allí con la selección y en un torneo sub-17 como director deportivo-- y ha elogiado tanto su estancia como al rival: "No he visto tantas cosas aquí, para ser sincero. Solo el hotel, pero era un gran hotel. También gente muy amable allí, de enorme calidad. Todo lo que necesitábamos estaba allí", ha manifestado.

En cuanto al Sabah, aseguró que están disputando la mejor competición del mundo. "Están haciendo un buen trabajo. El entrenador tiene una idea clara con el balón. Están jugando bien y valientes. También en algunos momentos tenemos que sufrir. Así que estoy muy contento de ganar tres puntos aquí y deseo lo mejor a toda la gente, al Sabah. Creo que es importante", ha valorado.