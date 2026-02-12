Flick, reflexivo: "Lo que obtuvimos en los primeros 45 minutos fue una buena lección"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha descrito como "una buena lección" lo obtenido este jueves "en los primeros 45 minutos" de su partido contra el Atlético de Madrid, saldado con triunfo colchonero por 4-0 en la ida de semifinales de Copa del Rey Mapfre, con polémica arbitral que él ha tildado de "desastre" porque "no hay comunicación".

"No jugamos nada bien en la primera mitad y tampoco como equipo. Normalmente sí lo hacemos, pero teníamos demasiada distancia entre todos, era un gran hueco. Y creo también que fue una situación en la que no presionábamos como queríamos. Lo que obtuvimos en los primeros 45 minutos fue una buena lección para nosotros", comentó un enfadado Flick desde la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano.

"A veces es bueno cuando lo obtienes en el momento adecuado y quizá hoy era ese momento adecuado. Pero al final, lo que quiero decir es que la segunda mitad ha sido mucho mejor. Tenemos un partido más y vamos a luchar por eso. Tenemos dos mitades más de 45 minutos, podemos ganar cada mitad por 2-0 y ése es nuestro objetivo. Vamos a luchar por ello. Necesitamos a nuestros fans en casa, en el estadio y su compañía. Y luego ya veremos", subrayó el entrenador alemán del Barça.

"Cuando digo que estoy decepcionado con el equipo... no es correcto. Estoy muy orgulloso de mi equipo, quizás no hoy en los primeros 45 minutos, pero sí en esta temporada. Sabes cuántos lesiones tenemos, cuántos jugadores están fuera. La temporada entera está siendo así. Tienes que manejarlo todo y forma parte del juego que pierdas. Hoy ha sido una derrota dura, pero al final estoy muy orgulloso de mi equipo. Volveremos, quizás hoy tengamos que aceptar esta lección y luego tengamos que hacer las cosas mejor y empezar desde el inicio", añadió.

"Cuando ves a los jugadores del Atlético, tenían mas voluntad, tenían más hambre por marcar goles y eso era lo que yo también quería desde el principio, desde el primer minuto. Y en los primeros 45 no lo hemos demostrado. Pero somos un equipo joven, aunque al final nada de excusas", reflexionó tras la goleada encajada en el estadio colchonero.

Luego valoró la polémica actuación arbitral. "Empecemos con las tarjetas amarillas. Normalmente, en la primera acción con la falta a Balde sería amarilla seguro. Y luego quizá todo habría sido diferente. Pero él los invitó a jugar así y la segunda tarjeta amarilla era algo que podía suceder, así que sería totalmente diferente", teorizó Flick.

"Es un desastre, un desastre, un desastre...", repitió. "¿Y tienen que esperar, no sé, cuántos minutos? ¿Siete minutos, fueron siete minutos? Venga ya.... Si ellos ven algo en esos siete minutos, bien. Cuando yo vi la jugada, no vi que hubiera fuera de juego. Pero al final, si tal vez ellos pueden ver algo diferente, pues que nos cuenten, ¡que nos lo cuenten! Es que no hay comunicación y eso es muy malo", lamentó.

Por último, restó tensión a esta dura derrota y por ello admitió que su peor día como entrenador del Barça "fue contra el Inter" durante la pasada temporada en semifinales de la Champions League. "Tenemos la oportunidad de volver. Sabemos que no es fácil, pero vamos por ello". zanjó.