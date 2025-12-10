Flick: "Las remontadas hablan de nuestra mentalidad y de que nunca nos rendimos"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que las remontadas que está consiguiendo el equipo hablan de la "mentalidad, la actitud y la competitividad" que tienen sus jugadores, después de lograr la cuarta consecutiva este martes tras ganar por 2-1 al Eintracht de Fráncfort en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"Habla de nuestra mentalidad, de nuestra actitud, de lo competitivos que somos, nunca nos rendimos, y esto es realmente bueno. Pero por supuesto, a veces, ya sabes, también estaría bien empezar un partido estando metidos desde el principio. Quizás marcar el primer gol o dos goles, quizá eso sería también para todos, para todos aquí, una situación mejor", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico alemán se ha mostrado "contento" con el rendimiento de su equipo y con cómo controlaron el partido después de los dos goles de Jules Koundé. "Mantuvimos la pelota, tuvimos posesión, controlamos todo, y por supuesto, cuando ellos recuperaban el balón, tenían mucha velocidad, mucha dinámica en su equipo. Puedes verlo, pero al final es así: ganamos 2-1 y conseguimos tres puntos y nada más. Estoy contento por ello", explicó.

También ha resaltado que el Eintracht "defendió realmente fantástico". "No nos dejó espacios. No fue fácil crear ocasiones, y creo que tuvimos algunas, pero sí, defendieron muy bien. Defendieron muy bien. Es ir partido a partido, así que para mí el siguiente es el importante, y tenemos que sumar seis puntos más, esto es por lo que luchamos", afirmó.

"Es la 'Champions League', así que normalmente no puedes decir 'vale, aquí el rival te da espacio'. No, ellos luchan y es normal. Es la competición más importante de Europa, quizá del mundo, y siempre tienes equipos fuertes y hoy no fue fácil", profundizó el preparador blaugrana, quien alabó el rendimiento del Eintracht de Fráncfort.

Tras irse al descanso perdiendo por 0-1, Flick dio entrada a Marcus Rashford por Fermín López, un cambio que ha explicado que pretendía colocar a los jugadores de ataque en la "posición correcta" dentro del campo. "Estoy contento con esto. Siempre se trata de adaptarnos a las situaciones, y lo hicimos en el descanso", declaró.

"En la primera parte, Raphinha estaba por todas partes en el campo y a veces eso quizá no es lo mejor. Su mentalidad es buena para nosotros, porque siempre tiene la intensidad para presionar o para darle un cambio al partido con su dinámica", reveló.

Por último, tuvo palabras hacia Lamine Yamal, de quien entiende "totalmente" que no esté contento tras ser sustituido en los minutos finales del partido. "No es un problema para mí. Recibió una tarjeta amarilla; a cinco minutos del final, tenemos que hacer un cambio. Y lo entiendo totalmente, porque todos quieren quedarse en el campo, él también piensa que puede jugar 90 o 100 minutos", destacó.

"Es joven y está bien. Creo que también es una buena actitud. Para mí no hay ningún problema con eso. Lo puedo entender totalmente, porque yo también fui jugador y quizá no lo mostraba como Lamine, pero él es otro jugador en otro nivel, así que lo acepto totalmente. No es un problema. Lo acepto totalmente", finalizó.