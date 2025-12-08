Flick: "Siempre es posible mejorar, tenemos mucho más potencial"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este lunes que, pese al buen momento que atraviesa el equipo, "siempre es posible mejorar" el rendimiento en el campo, y ha señalado que cree que el equipo tiene "mucho más potencial" del que ha ofrecido hasta el momento esta temporada.

"Siempre es posible mejorar. Para mí es importante el entrenamiento, pero no tenemos mucho tiempo en este momento para entrenar tantas cosas, aunque lo que entrenamos intentamos mostrarlo en el partido. Esto es algo muy positivo para mí. Estoy contento con la calidad que tenemos y con la mejora del equipo. Pero, por supuesto, creo que también tenemos mucho más potencial", afirmó el técnico del FC Barcelona en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Eintracht.

Flick apuntó que en los últimos tres meses el equipo tuvo "muchas lesiones" que afectaron a "jugadores muy importantes". "En las últimas semanas hemos tenido que manejar los minutos, la carga de cada jugador, y no ha sido fácil. No es fácil para los jugadores jugar siempre a un nivel tan alto", añadió.

El alemán destacó el control del partido que tuvo el equipo en los últimos partidos. "Tenemos que defender, tenemos que correr más y regresar. Cuando tenemos la confianza y estamos bien conectados, entonces podemos controlar la situación. Contra el Atlético y el Betis fue así, fuimos un equipo muy bien conectado, y cuando eso pasa, si pierdes el balón, puedes presionar mejor y más rápido", explicó.

Partido ofensivo

El sistema y para nosotros tenemos que jugar en nuestro nivel más alto. Si hacemos esto, también podemos obtener tres puntos. Pero será difícil porque los últimos resultados no fueron buenos, pero también sé que nos pueden dañar mucho cuando no estamos jugando en nuestro mejor nivel. Esa es la clave.

El de Heidelberg quiso incidir en la figura de Pau Cubarsí, que ha "subido el nivel" respecto al mes anterior. "Tiene 18 años. Siempre lo olvidamos, pero es que tiene 18 años. Es su tercera temporada, pero en el último partido contra el Betis, hace 87 pases con 100% de efectividad. Creo que fue el primer jugador que logró esto en la Liga. Y es genial. Cuando juega a este nivel, es bueno para nosotros, para el equipo, pero también para la línea defensiva", halagó.

Un Pau Cubarsí que formó pareja de centrales junto a otro canterano que está ganando peso con el paso de los partidos, Gerard Martín. "Es bueno tener jugadores que les guste trabajar. Están a favor de la actitud, de la mentalidad, muestran todo en el campo. Gerard Martín siempre intenta dar lo mejor para el equipo y está viviendo su sueño de jugar en el Barça. Está haciendo muy bien estas cosas", analizó Flick.

En cuanto a la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou, el técnico azulgrana cree que fue "un sueño" para todos volver a jugar allí. "Será importante en la Champions League, porque creo que es un partido muy importante para nosotros el de mañana. Tenemos y queremos ganar, así como mostrar nuestro mejor nivel", agregó.

Sobre el liderato liguero, Flick recordó que esta es una temporada "diferente" a la pasada, por lo que tienen que dar su mejor nivel. "Cuando tus rivales son el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Villarreal tienes que dar todo lo que tienes en cada partido y esto es lo que queremos hacer. Pero ahora el partido más importante mañana es contra Eintracht en la Champions League", recalcó.

Por último, el técnico teutón confirmó que Joan García es su "número uno" pese a que el alemán Marc-André Ter Stegen podría volver a una convocatoria en el partido ante el Eintracht de Fráncfort más de seis meses después de participar en su último partido, Alemania-Francia en la Final a cuatro de la Liga de Naciones.