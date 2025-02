Flick: "Szczesny es el número uno"

"La situación es terrible, pero hay que ganar para meter presión al Real Madrid"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que la situación del equipo, a siete puntos del líder Real Madrid, es "terrible", pero ha afirmado que seguirán "peleando" para meter "presión", lo que pasa por vencer este domingo ante el Deportivo Alavés, y ha confirmado que Wojciech Szczesny volverá a ser titular porque ahora mismo es "el número uno".

"De momento es así, es el número uno", declaró en rueda de prensa a la pregunta de si el guardameta polaco volvería a ganar la partida a Iñaki Peña, además de confirmar el regreso de Iñigo Martínez y la ausencia todavía de Dani Olmo. "No es fácil para los jugadores, pero las cosas son como son, el calendario es el que es y debemos asumirlo. Estamos haciéndolo bien con todo el personal técnico. Iñigo está de vuelta y a Dani todavía le falta un poquito, necesitará más tiempo. Estamos muy contentos de que haya vuelto Iñigo", apuntó.

Por otra parte, el técnico alemán valoró cómo se encuentra el equipo en LaLiga EA Sports. "La situación es terrible, hemos perdido muchísimos puntos. Tenemos que ganar partidos, uno detrás de otro, seguidos, para poner presión al Madrid. Con siete puntos de ventaja, no resulta fácil ejercer esta presión, pero seguiremos peleando", subrayó.

Sobre el horario del partido de este domingo, a las 14.00 horas, aseguró que "implica una adaptación al entreno". "Nos adaptamos, no miro atrás. Estamos concentrados en el partido de mañana contra el Alavés. Es muy importante que haya hambre de llevarnos los tres puntos desde un buen inicio. Debemos demostrarles lo buenos que somos. Será un partido duro; veremos también cómo juegan ellos, si van más a la defensiva o al ataque, pero estamos preparados para ambos escenarios. El equipo demostrará que puede jugar a las dos de la tarde", manifestó.

Ahora, tendrán algo más de descanso después de terminar en el 'Top 8'. "Para nosotros era importante acabar entre los ocho primeros de la 'Champions'. No fue fácil: jugamos un lunes, después sábado... No me lo había imaginado así, pero después del Valencia nos enfrentamos al Sevilla. Les podremos dar un par de días de descanso a los jugadores porque lo necesitan, y después tendremos más días para entrenar aquellos aspectos en los que hay que entrenar especialmente. En la primera semana tendremos muchos días para entrenar y será positivo. Yo hablo de mi equipo, no del resto, y para nosotros será positivo tener estas dos semanas limpias, sin partido ni martes ni miércoles", indicó.

En otro orden de cosas, Flick apeló a "defender bien" y mantener "la portería a cero". "Hay que tener hambre para crear oportunidades, marcar goles y ganar los tres puntos, eso es lo importante. Deberemos ser muy cautos porque en tres de los últimos cinco partidos marcaron en los primeros 10 minutos. Tenemos que estar preparados para ello y concentrados el principio", expresó.

Sin embargo, no quiso especular sobre si el conjunto vitoriano repetirá el planteamiento del Valencia. "Veremos lo que pasa. Hemos planteado diferentes alternativas y estamos preparados, los jugadores lucharán hasta el final 90 minutos", dijo. "Si te quedas un 5 o un 10% por debajo de lo necesario no es posible vencer al rival. Todos están luchando para mantenerse en LaLiga, así que es muy importante dejar claro desde el principio lo bueno que es el Barça. Eso es lo que yo quiero que haga el equipo, al 100% y siempre", señaló.

El preparador culé también se mostró satisfecho con el rendimiento de los jóvenes. "Lo que yo veo en los entrenos es que disfrutan de la competición. Se lo pasan bien jugando y lo más importante de todo es que sienten la confianza que yo tengo en ellos; sienten que estamos contentos con ellos, que les apoyamos, que les brindamos apoyo y que tenemos plena confianza en que pueden hacer un gran encuentro", subrayó.

"Estoy satisfecho con el equipo, debemos trabajar con los jugadores que tenemos aquí ahora para que mejoren día tras día. Cada uno de los jugadores está centrado, todos quieren jugar y todos quieren dar un paso hacia adelante, y eso es lo que importa a un entrenador", añadió. Tenemos por lo menos dos jugadores por puesto y eso siempre es positivo, cuando vuelva Dani añadiremos uno más. Para cualquier equipo es positivo tener opciones en la plantilla y es lo que yo puedo constatar contra de Valencia, con Eric, con Fermín, con Ferran... Es positivo verlo", finalizó.