Flick: "A veces Olmo quiere dar el segundo paso antes que el primero"

Hansi Flick, entrenador del Barça. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado a Dani Olmo tras sus dos goles al Deportivo Alavés para el triunfo culé por 3-1 de este sábado en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, diciendo que "a veces quiere dar el segundo paso antes que el primero", pero matizando que es "un jugador fantástico".

"Es un jugador fantástico y pienso que a veces es que él quiere más, quiere dar el segundo paso antes que el primero. Ahí quizá se piensa demasiado en las jugadas y se acaban. Le dije: 'Ven y disfruta este partido porque eres muy bueno'. Para mí ahora, para cada jugador, es el mejor momento de la vida", reflexionó Flick desde el Spotify Camp Nou.

"Cuando juegas al fútbol, cuando puedes quedarte en el campo y jugar con tus compañeros y tener delante a los adversarios... eso justo es la competición", indicó. "Puedo decirlo porque ahora es un poco difícil como entrenador. Me gusta también, pero me gustaba más jugar en el campo. Y esto es lo que quiero decirle a todos los jugadores", añadió.

"Ahora es el momento de darlo todo, de querer ser el mejor jugador que puedas ser. Y esto es lo que queremos ver de él", aludió a Olmo. "Trabajamos duro, entrenamos duro y tenemos el foco en eso. Y también por los aficionados, es lo que ellos quieren ver, que todos den lo mejor y juguen al mejor nivel. Esto es así de fácil", resumió el técnico culé.

Luego habló sobre Raphinha y Pedri. "Estoy realmente feliz porque hayan vuelto, tampoco ha sido fácil manejar esto. 'Rafa' solo puede jugar 60 minutos más o menos y Pedri 30 minutos. Estoy contento de haber logrado los tres puntos, creo que es lo más importante de hoy. Por supuesto, no estoy contento con algunas situaciones porque hemos perdido demasiados balones, pero al final tenemos que decir que, con todo lo que hicimos y cómo lo gestionamos, están bien los tres puntos", señaló.

De cara al once titular contra el Atlético de Madrid, no se 'mojó'. "Ya veremos. Recuperaremos mañana, no hay tantos días entre estos dos partidos. Pero está bien, después del partido le he preguntado y está bien, eso es lo más importante. 'Rafa' hoy ha mostrado su dinámica, su intensidad y cómo de bueno es eso para nuestro partido. Por eso estoy feliz y también lo estoy por Dani porque creo que ha hecho un buen partido. Había sido un momento difícil en las últimas semanas, pero ha metido dos goles y era muy importante para nosotros ganar", subrayó.

Mientras, analizó las expulsiones en su banquillo. "Quiero hablar con los miembros de mi 'staff'. Tengo que hablarlo primero, pero lo que sí puedo decir es que le pregunté al cuarto árbitro qué había ocurrido y me dijo: 'No, ni una palabra'. Así que, por favor, explíquenme. Hoy yo estaba muy tranquilo y quería comunicarme con él porque es una buena situación. Estamos en el mismo juego, en el mismo negocio, y tenemos que manejarlo juntos. No es solo por mí, también por los demás", afirmó.

"Hay muchas personas que hacen este trabajo como cuarto árbitro. Lo hacen bien y creo que hoy también. Pero quizás he perdido un poco la comunicación y es lo que quería. No es gran cosa y creo que tenemos que ser respetuosos con él, pero quiero que sea lo mismo conmigo. Si me dijese "a ver, a tu banquillo', lo haría igual que ante el Chelsea. Y si es así, puedo manejarlo y me escuchan", recalcó el técnico alemán.

Por otra parte, alabó a Gerard Martín. "Tiene muchas más opciones y, como he dicho siempre, me encanta cómo ha mejorado, su actitud, su mentalidad, es muy profesional, etc. Puedo verlo después de entrenar siempre en el gimnasio, siempre trabajando en sus cosas que tiene que hacer y sí, lo puedes ver. Es siempre así, sabes exactamente lo que obtienes de él y estoy muy contento de tenerlo en mi equipo", resaltó.

Más adelante, comparó la campaña pasada con ésta. "No tenemos el control que por momentos teníamos durante la temporada pasada. No estoy seguro de si alguien ha dicho que la temporada pasada teníamos los mismos puntos que en ésta en la misma jornada. No lo sé, no me importan las estadísticas porque eso es de la temporada pasada y tengo que concentrarme en la nueva temporada", apuntó Flick.

"Tenemos que mejorar y podemos mejorar un poco, pero también tenemos que ver que esta temporada tenemos más lesiones. La temporada pasada fue más desde el comienzo y todo el mundo estaba dispuesto a jugar de inicio. Así que hemos mejorado mucho también, con todos y cada uno hemos mejorado mucho esta temporada", insistió finalmente en rueda de prensa.