MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha pedido a los aficionados del club que no se pite a los jugadores porque "el enemigo no debe estar en casa" ya que estos están "influidos por algunos medios de comunicación" que buscan "perturbar la buena convivencia" del equipo, y ha comentado que es consciente de la "decepción" que se genera cuando no llegan los triunfos esperados.

"No se puede pitar a nuestros jugadores, son el activo más importante que tenemos, los que nos han dado tantos títulos y tantas Copas de Europa. El enemigo puede estar fuera, pero no debe estar en casa. Les utilizan aquellos que no quieren que el Madrid siga ganando títulos y que sea el club más rico y el más laureado. Les pido que no apoyen nunca esos pitidos, que lo único que quieren es perturbar la buena convivencia del club, influidos por algunos medios de comunicación", sugirió el presidente del Real Madrid en la Asamblea General Ordinaria 2026.

Florentino recalcó que es consciente de la "decepción" que se genera cuando no llegan los triunfos esperados, pero que eso debe servir para "dimensionar todo lo que este club ha conseguido a lo largo de esta etapa". "Algún día miraremos atrás y veremos con cierta incredulidad todo lo que hemos vivido juntos en todos estos años. Y vamos a seguir ganando", expresó.

"Hoy el madridismo ha recuperado la ilusión. Hemos fortalecido una plantilla extraordinaria que encuentra con muchos de los mejores jugadores del mundo y que ha demostrado, en lo que llevamos de temporada, que es capaz de competir por todo. Una plantilla liderada por nuestro entrenador José Mourinho que regresa a su casa para ayudarnos a alcanzar todos los objetivos", explicó.

En cuanto al estadio, informó que han culminado "una transformación histórica", que simboliza la capacidad para anticiparse al futuro. "Una obra que representa la modernización del club, su crecimiento y su voluntad permanente de seguir liderando el deporte mundial. El Bernabéu es mucho más que un estadio, es parte de nuestra identidad", añadió.

Entre los eventos acogidos por el Santiago Bernabéu destacó el partido de NFL entres Falcons y Bengals del pasado 8 de noviembre y la visita del Papa León XIV, "un acontecimiento universal y una imagen emocionante que no olvidaremos nunca". "La transformación del Bernabéu forma parte de un proyecto global", agregó.

Sobre el proyecto del Bernabéu infinito, insistió en que el estadio tiene "un aforo limitado" y hay decenas de miles de socios que no tienen abono y que "sueñan con ver los partidos del Real Madrid". "Les dije que aquello que parecía un sueño iba a ser pronto realidad y hoy les puedo decir que ya hemos dado el primer gran paso. Nuestro equipo profesional y Apple están trabajando sin descanso y muy pronto ver un partido del Real Madrid en directo de esta manera será una realidad", dijo.

También tuvo palabras de cariño para Dani Carvajal, que culminó su carrera en Real Madrid con 27 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa, con las que igualó a Paco Gento. "Querido Dani, gracias por todo lo que nos has dado. Te llevas para siempre el respeto, el cariño y la admiración de todo el madridismo".

El lateral madrileño es uno de los productos de la cantera del Real Madrid, que "sigue siendo la mejor del mundo". "210 futbolistas formados en nuestra cantera juegan en las ligas profesionales. 44 de ellos en la Primera División Española y 52 en la Segunda División. Hoy el 83% de los equipos profesionales de fútbol tienen jugadores que se han formado en la Ciudad Real Madrid", acentuó.

Por último, indicó que la Fundación Real Madrid es "el alma solidaria" del club y que desarrolla su labor en más de 100 países. "Nuestra grandeza también se mide por nuestra capacidad de ayudar a quien más lo necesita, de promover la igualdad de oportunidades y de transmitir los valores que nos identifican. Ese es también el Real Madrid, un club que sigue siendo admirado por sus éxitos deportivos y respetando el compromiso con la sociedad", concluyó.