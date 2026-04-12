Florentino Pérez: "Aquí nadie se rinde"

Archivo - Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que en el club blanco "nadie se rinde", tres días antes de tratar de remontar el adverso 1-2 de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich, y ha pedido a los madridistas que sean "conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título".

"Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid", señaló en su discurso en el acto de entrega de insignias de oro y brillantes y de oro a los socios que han cumplido 60 y 50 años de fidelidad ininterrumpida al club.

En este sentido, apeló a valorar la dificultad de los trofeos conseguidos. "Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", afirmó.

Pérez resaltó además que ahora disponen de "un Bernabéu con mayor confort y con mayor seguridad". "Está pensado para nuestros socios y aficionados, y preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Un orgullo para Madrid y para España", indicó.

"Estamos culminando la mayor transformación del Bernabéu de los últimos tiempos. Un estadio único en el mundo y que los responsables de la NFL han vuelto a elegir para seguir siendo el escenario de uno de los acontecimientos más espectaculares del planeta", apuntó.

Por otra parte, el máximo mandatario blanco desveló el "profundo orgullo" por los socios que este domingo han recibido sus insignias. "Hoy seguro que os acordáis de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros abuelos y abuelas, de aquellos familiares y amigos con los que aprendisteis a vivir el madridismo. De aquellos que os enseñaron lo que significa ser del Real Madrid. El madridismo es una actitud ante la vida, que tiene que ver con el trabajo, con el sacrificio, con el afán de superación permanente, con la humildad, el respeto, el compañerismo y la solidaridad. Y con todos estos valores que han marcado la historia de nuestro club", manifestó.

"Juntos hemos sido testigos de buena parte de la historia de nuestro club. Pero todo lo que hemos conseguido ha sido porque hemos formado una gran familia. El Real Madrid es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado, por nuestros valores y por la unidad que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles", continuó.

Además, señaló que más de "700 millones de personas" siguen al Real Madrid por redes sociales. "700 millones de personas que sienten el madridismo como algo que es universal, que traspasa todas las fronteras. Lo hemos vuelto a ver en el reciente documental que ha estrenado el club: En el Corazón de la Decimoquinta. Madridistas de todos los rincones del mundo emocionados por haber conseguido la última Copa de Europa, en Wembley. La sexta Copa de Europa que hemos ganado en los últimos 10 años", expresó.

"Las mismas emociones, las mismas alegrías, los mismos sueños, más allá del lugar de procedencia, de las lenguas, de las costumbres, de la religión, de la ideología o de la cultura a la que se pertenezca. Les une su pasión por el Real Madrid. Les une formar parte de esta familia", añadió.

Pérez pidió también a los socios que sigan "transmitiendo a las nuevas generaciones lo que representa formar parte de este club, el club de las 26 Copas de Europa: 15 Copas de Europa de fútbol y 11 Copas de Europa de baloncesto". "Sois un impulso para que este escudo siga siendo el más querido y admirado del mundo. Con vuestro cariño y vuestra lealtad nos animáis a seguir trabajando para que se cumplan los sueños de todos los madridistas. Trabajamos para que el Real Madrid siga conquistando el corazón de la gente y para seguir alimentando este sentimiento", subrayó.

"Vosotros sois la fuerza de este club. Felicidades y gracias por contribuir a la unidad y a la estabilidad institucional del Real Madrid y por todo lo que le habéis dado al club durante toda una vida. Y también os agradezco personalmente el cariño que recibo cada día de todos vosotros. Es un honor contar con vuestro apoyo para seguir presidiendo el mejor club de la historia", concluyó.