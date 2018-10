Florentino Pérez: "La solución es Benítez, tiene nuestro apoyo"

Actualizado 23/11/2015 20:40:17 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que el entrenador Rafa Benítez tiene el "apoyo" y la "confianza" del club a pesar de la derrota del pasado sábado ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (0-4), y ha pedido a la afición que, aunque entiende su "enfado" tras el partido, deje "trabajar" al técnico, además de destacar que hay "una campaña" en su contra con el objetivo de "desestabilizar" a la entidad.

"Rafa Benítez tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Fue el elegido por su profesionalidad, por su trayectoria y por su experiencia y tiene la capacidad demostrada de sacar el máximo rendimiento de esta plantilla, que ha sufrido un desgaste paulatino desde enero de este año", declaró en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Junta Directiva.

El máximo mandatario blanco pidió paciencia a los aficionados. "Acaba de empezar, dejémosle trabajar", dijo sobre Benítez, con el que habló tras la derrota. "Le transmití mi confianza, le vi bien. Vi a algunos jugadores destrozados, jugaron muy mal, pero les sorprendió esa presión, algunos vienen de fuera y les choca", indicó.

En este sentido, Florentino recalcó que el preparador madrileño tiene "plenos poderes" para tomar las medidas oportunas para enderezar la situación, descartando que él se meta en los asuntos deportivos. "Nadie, ningún entrenador, ha dicho que yo le haya sugerido nada", explicó. "Tiene plenos poderes para hacer lo que considere oportuno, que será lo mejor para el Real Madrid", subrayó.

"La solución es Rafa Benítez. Hay que dejarle trabajar", expresó el dirigente madridista, que descartó cualquier enfado de los jugadores con el técnico. "Tiene una buena relación con los jugadores y con la Junta Directiva, conmigo en particular", afirmó, aunque reconoció que "el deterioro que sufren los entrenadores es grande" y que "la convivencia produce un deterioro".

Además, aseguró que tiene "confianza" en que Benítez va a "arreglar" la situación, y negó que en los jugadores hubiese falta de actitud el sábado. "Hicimos un partido muy malo, pero estas cosas pasan. No es por falta de actitud. Muchos jugaban después de muchos meses", aseveró. "Comprendo el enfado de la afición tras lo ocurrido el sábado, pero es momento de seguir trabajando con rigor e intensidad y con la afición unida", señaló.

"Tenemos una gran plantilla que será capaz de dar muchísimas alegrías. Lo más importante son los éxitos y la estabilidad institucional. Entiendo el enfado de la afición, pero espero el apoyo", continuó.

"HAY UNA CAMPAÑA EN MI CONTRA, INTENTAN DESESTABILIZAR"

Por otra parte, Florentino Pérez denunció que existe una campaña en su contra, con afán de desestabilizar al club. "Respeto toda manifestación y más de los socios, Es una afición exigente y lo entiendo. Si me dice usted si creo que hay una campaña en mi contra, lo cree usted, lo creo yo y todas las personas que hay aquí", destacó, antes de asegurar que en la reunión "no" han hablado "de elecciones".

"Comprendo que haya periodistas que quieran desestabilizarnos", expresó. "Creo sinceramente que hay personas que hacen de la mentira su razón de ser", dijo el dirigente blanco. "Me culpo a mí de esta situación; si voy dejando que la gente se lo crea, habrá algún ingenuo que se lo creerá. Intentan perturbar la estabilidad del Real Madrid, y no lo voy a consentir a partir de ahora", apuntó.

Sobre la pañolada y los gritos de "Florentino, dimisión" del sábado, el presidente madridista cree que están dirigidos por un grupo de aficionados. "Respeto a la afición y a los socios. Lo del sábado sirve para constatar el nivel de exigencia que tienen. Pero el "Florentino, dimisión" siempre lo empiezan los mismos", espetó.

"Desde hace dos años decidimos que los Ultras Sur o los violentos no iban a entrar en el campo. Hacen todo lo posible para intimidarme, pero no lo van a conseguir. Me preocupa más que un periódico ponga la pancarta y luego se la lleve. Pido a los socios a que nos ayuden a que esta gente no sea protagonista, tienen como fin hacerse con el club", añadió.

Por último, se mostró visiblemente enfadado con las "mentiras" que sobre el club recoge la prensa. "Me molestan todas las críticas, sobre todo las que son mentira, como que voy a vender a Cristiano Ronaldo, que haya gente que tenga el objetivo de ir contra mí, que es ir contra el Real Madrid", dijo. "Cristiano jamás ha dicho nada de nadie. Es un buen tío. Es para desestabilizar", concluyó sobre la supuesta reunión con el presidente del París Saint-Germain para vender al astro portugués.