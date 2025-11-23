Florentino Pérez: "El calendario es cada vez más dañino para la salud de los futbolistas, es una barbaridad"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la entrega de la Bota de Oro 2024-25 a Kylian Mbappé. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, denunció este domingo que "el calendario es cada vez más dañino para la salud de los futbolistas", con los internacionales disputando "más de 80" en la última temporada, lo que calificó de "auténtica barbaridad", aunque defendió que la "voluntad" y la "responsabilidad" del club es "la de seguir creciendo para aspirar a todo".

"Seguimos sumando títulos a un palmarés que es único en la historia del fútbol", arrancó el dirigente madridista su discurso en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del club, en la que comenzó destacando la consecución en la temporada 2024-25 de la sexta Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, el noveno título mundial de clubes de la entidad.

Así, el presidente aseguró que la afición debe "estar orgullosa de lo que este equipo viene haciendo en las últimas 15 temporadas de manera ininterrumpida, en las que se ha conseguido un total de 30 títulos". "Pero ya sabemos cuál es el nivel de exigencia del Real Madrid, y esto nos obliga a intentar superar cada desafío por imposible que parezca", agregó.

Pérez también recordó que la temporada pasada el Real Madrid estuvo "compitiendo hasta la recta final en todas las competiciones", en un curso que fue "muy duro, con lesiones muy graves". "Nos impidió contar con jugadores como Carvajal y Militao durante todo el año, y otros como Camavinga, que tuvieron lesiones importantes de larga duración y que nos privaron de su participación durante buena parte de la temporada", lamentó.

"Tuvimos dos roturas de cruzados en las dos últimas temporadas, y en las dos últimas temporadas el equipo sufrió cinco roturas de ligamentos cruzados y siete lesiones. Y esto por citar tan solo las lesiones más graves, con un calendario que es cada vez más dañino para la salud de los jugadores. Nuestro equipo jugó 68 partidos en toda la temporada, y si hablamos de nuestros internacionales, que son casi todos, han jugado más de 80 partidos. Es una auténtica barbaridad", denunció.

Florentino Pérez, no obstante, defendió que la "voluntad" y la "responsabilidad" del club es "la de seguir creciendo para aspirar a todo". "Hemos trabajado en un nuevo impulso para dar continuidad a una estrategia que lleva mucho tiempo ofreciendo grandes resultados para nuestro equipo. La mezcla de jugadores extraordinarios, que en muchos casos son los mejores del mundo, y de jóvenes talentos que serán las grandes figuras del presente y del futuro", narró.

"Y además tenemos la suerte de que son jugadores que aman al Real Madrid, es decir, que son madridistas de corazón. Y eso ha sido clave para que estén aquí con nosotros y para conseguir todos los éxitos que hemos logrado", señaló.

Pérez hizo repaso de las incorporaciones de este verano, empezando por el nuevo entrenador, Xabi Alonso, un técnico que "representa los valores del Real Madrid". Después, la llegada de "grandes jugadores" como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

"Se suman a un equipo que cuenta con jugadores como Vinícius Júnior, Premio de Best como el mejor jugador del mundo para la FIFA en 2024, o Kylian Mbappé, que hace una semana recibió la Bota de Oro conseguida en su primera temporada en el Real Madrid, y que este año ya lleva 18 goles en 16 partidos", añadió.

Y no se olvidó del capitán y uno de los "más grandes canteranos" Dani Carvajal. "Así seguimos construyendo el presente y el futuro de un equipo que va hoy co-líder en la Liga, con un partido menos, y está situado ya a la cabeza de la Champions. Estamos ilusionados y confiados en que con el talento de estos jugadores alcancemos los objetivos marcados para esta temporada", deseó.

"Debemos seguir construyendo la historia de nuestro club, que ha venido marcada recientemente por una etapa que quedará en la memoria del madridismo, pero también en la de todos los aficionados al fútbol en el mundo", expresó Pérez.

El presidente madridista también sacó pecho de la cantera, "que es esencial para entender la identidad del Real Madrid". "Siempre ha formado parte de nuestra historia y ha contribuido a extender los valores de nuestro club. Estamos orgullosos de tener la mejor cantera del mundo", afirmó.

Según relató Pérez, 199 futbolistas procedentes de la cantera del Real Madrid juegan en ligas profesionales en la actualidad; 41 jugadores lo hacen en equipos de Primera División en España, 104 en ligas internacionales y 54 en Segunda División. "En este momento, el 83% de los equipos profesionales del fútbol español tienen jugadores que se han formado en nuestra ciudad Real Madrid", defendió.

Finalmente, la Asamblea dedicó sonoras ovaciones al ex entrenador del club Carlo Ancelotti, técnico más laureado de la historia de la entidad con 15 títulos, y los ex jugadores blancos Luka Modric -jugador con más trofeos en la historia del club (28)-, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo.