Florentino Pérez: "No es normal que el Barcelona pagase, cualquiera sea el motivo, al vicepresidente del CTA"

Florentino Pérez durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, criticó este domingo que el FC Barcelona pase "cualquiera sea el motivo" a José Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico Arbitral y lamentó que este caso no haya supuesto "un cambio radical en las estructuras arbitrales y federativas españolas".

"Por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Todo el mundo sabe que tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, entre otras cosas era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", destacó.

Igualmente, explicó que han sido los "únicos" que se han personado en el proceso judicial cuando los perjudicados han sido "todos los clubes" y que no es "normal que al menos cuatro presidentes del Barcelona hayan estado de acuerdo en mantener durante 17 años consecutivos un sistema de pagos millonarios al vicepresidente de los árbitros".

"Estarán de acuerdo conmigo en que el 'caso Negreira' debería haber causado un cambio radical en las estructuras arbitrales y federativas españolas. No sólo es así, el nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página y dice literalmente que debemos pensar en olvidarlo. ¿Quién lo va a olvidar? Quedará para siempre", prosiguió.

Pérez argumentó que "siguen ahí la mayoría de los árbitros que estaban en la época de Negreira" y que "como resultado" sufren "a diario la animadversión manifiesta de directivos de LaLiga, la RFEF e incluso de miembros del propio estamento arbitral". "Esta situación les impide actuar desde la neutralidad e imparcialidad exigible a sus funciones", apuntó.

En este sentido, se refirió a lo sucedido en la rueda de prensa de los árbitros previa a la final de la Copa del Rey. "¿Cómo es posible que el árbitro encargado del VAR amenace públicamente al Real Madrid diciendo que los árbitros iban a tomar medidas contra él?. Pero cómo un árbitro que se comporta así puede ser neutral. Debe haber sido apartado de fondo inmediata y sin embargo no se tomó ninguna medida de respeto", se quejó.

El mandatario hizo un repaso de datos "estadísticos muy preocupantes" de actuaciones arbitrales durante la etapa del 'caso Negreira' como las expulsiones recibidas por parte de Real Madrid y FC Barcelona. "¿A alguien le puede parecer normal que haya jugadores del Real Madrid que tengan más Copas de Europa que títulos de Liga?", se preguntó.

A Pérez también le parece "intolerable" que Tebas, "cuya animadversión hacia el Real Madrid es manifiesta", sea vicepresidente de la RFEF, y reconoció que Rafael Louzán, presidente federativo, le ofreció "ser miembro" del organismo. "Y le tuve que decir: 'Usted a mí no me conoce, ¿no?'. No iba a ser cómplice. Es incuestionable que estas posiciones deben estar reservadas a gestores neutrales que puedan velar por el fútbol español sin estar sujetos a ningún tipo de sesgo o de fobia hacia ningún club en concreto", zanjó.