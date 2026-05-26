Florentino Pérez presenta este miércoles su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez presentará su candidatura este miércoles, a las 19.00 horas, en el Hotel Meliá Castilla de la ciudad de Madrid.

El mismo día que su rival en los comicios -todavía sin fecha confirmada-, Enrique Riquelme, avanzará su proyecto deportivo, la candidatura de Florentino Pérez, aprobada por la Junta Electoral el sábado, echará a andar este miércoles en el Hotel Meliá Castilla de la capital.

Pérez ya comenzó la campaña de estas elecciones presidenciales ese mismo sábado con la colocación de una gran lona cerca del Estadio Santiago Bernabéu. En ella, además de una fotografía del empresario, se pueden leer las siete Copas de Europa conquistadas por la entidad bajo su mandato y el texto "Mucha historia por hacer". El dirigente busca su octavo mandato en el Real Madrid, el sexto de forma consecutiva desde 2009.