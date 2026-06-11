Florentino Pérez, proclamado ya en acta como presidente del Real Madrid hasta 2030

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid ha entregado este jueves el acta de proclamación como presidente a Florentino Pérez, después de haber sido reelegido para ese cargo el pasado 7 de junio gracias al 65% de los votos, venciendo en las urnas al candidato rival Enrique Riquelme, quien obtuvo el 35% del respaldo de los socios.

La sala de juntas de la Ciudad Deportiva del club madridista, en Valdebebas, acogió este acto de proclamación presidencial de Pérez y el nombramiento de su Junta Directiva, formada por él mismo junto a otras 18 personas. Eduardo Fernández de Blas, Pedro López, Enrique Sánchez y Enrique Pérez serán sus cuatro vicepresidentes.

La entidad blanca, en su nota de prensa, recordó que Pérez afrontará hasta 2030 su octavo mandato como presidente. Desde que llegó al cargo en julio del 2000 y hasta la actualidad, con un hiato entre 2006 y 2009, el Real Madrid ha logrado 66 títulos: 37 de fútbol y 29 de baloncesto.