Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez durante un acto de su candidatura a presidir el Real Madrid - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid anunció este martes que, si sale ganador de los comicios, el club regalará a cada uno de sus socios una camiseta oficial, que no estará a la venta y que únicamente ellos podrán tener, y que "reivindica el orgullo de pertenencia".

Según un comunicado, esa camiseta llevará una insignia exclusiva, un distintivo reservado a los socios del Real Madrid, que los diferenciará del resto de aficionados. "Ningún otro seguidor, en ningún punto del mundo, podrá lucir esa insignia: será la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid", relató la candidatura.

La entrega de la camiseta será anual, de manera que cada socio podrá reunir, temporada tras temporada, "su propia colección de camisetas exclusivas". La candidatura insistió en que "cada modelo será único e irrepetible".

"La iniciativa se enmarca en una idea que vertebra todo el proyecto de Florentino Pérez: situar al socio en el centro del Real Madrid y reconocer que el mayor patrimonio del club no es solo deportivo ni económico, sino sus 100.000 socios. Frente a quienes querrían un Real Madrid más débil, la candidatura reivindica el orgullo de pertenencia como la mayor fortaleza de la institución", concluyó el comunicado.