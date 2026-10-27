Fran Soto, sobre el arbitraje en el Clásico: "Estamos satisfechos"

Archivo - El presidente del Comité Técnico de Árbitro, Fran Soto, atendiendo a los medios de comunicación. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Fran Soto, se mostró este martes "satisfecho" con el arbitraje que realizó Juan Martínez Munuera este domingo en el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, el cual calificó de "muy bueno".

"Estamos satisfechos por la actuación arbitral, que estuvo muy acorde al partido, con acciones complejas bien resueltas. Las acciones técnicas se las dejo a la comisión técnica", valoró en la firma del I Convenio Colectivo Femenino en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Soto defendió que el arbitraje del colegiado valenciano "fue muy bueno para toda la presión previa del Clásico más exigente que ha existido". "Del ruido mediático a veces tratamos de aislarnos, pero esta vez está generalizada la correcta actuación, no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo del partido", subrayó.

Además, no entró a valorar la acción de Joao Cancelo, lateral del Barça, sobre Yan Diomande, extremo del Real Madrid, que se quejó de un pisotón en el gemelo. "Igual está o no en Tiempo de Revisión", dijo, respecto al programa del CTA en el que se analizan algunas de las jugadas polémicas de cada jornada de LaLiga EA Sports.

Soto afirmó recientemente que el nivel medio del arbitraje español es "el mejor del mundo". "La temporada está yendo bien arbitralmente. Creo que cualquier árbitro de Primera División puede pitar cualquier partido. Tenemos confianza en toda la plantilla de árbitros españoles", dijo en la sede del Comité Olímpico Español (COE) tras participar en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

En aquel acto, Soto pidió "trabajar" para seguir mejorando, aunque fue consciente de que "siempre se duda de la credibilidad de los árbitros". "Cualquier comentario de un club, de un entrenador, tienen derecho a opinar lo que estiman conveniente. Respetamos las opiniones y nosotros tenemos que aislarnos de toda presión mediática y dedicarnos a lo que sabemos, que es arbitrar", sostuvo.

"Tenemos, desde el CTA, que poner las herramientas al servicio del arbitraje, al servicio de nuestra gente, para tener todas las posibilidades, la mayor formación para acertar, que es lo que busca siempre el árbitro Y, repito, somos ajenos a todo ese ruido mediático que pueda haber", concluyó entonces.