Fran Soto: "Cualquier árbitro de Primera está capacitado para dirigir el Clásico"

LAS ROZAS (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, afirmó este miércoles que trata de "vivir como una semana normal" la actual que está marcada por el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, un partido donde le preocupa más lo posterior por "la presión si hay polémica" y para el que tiene claro que "cualquier árbitro de Primera División está capacitado" para dirigirlo.

"Esta semana trato de vivirla como una normal, sé que es más complicado porque hay mucha más atención mediática, pero el problema no es lo que pasa esta semana, es lo que pasa a partir del domingo a las 19.00 horas, que es cuando la presión, si hay polémica, pues puede ser mayor a título personal", señaló Fran Soto a los medios tras un desayuno informativo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, está tranquilo por el colegiado que sea el elegido, cuyo nombre ya sabe, pero que no será oficial hasta el sábado. "El que arbitre, con total seguridad va a hacer un buen papel y va a ser un árbitro experimentado", se limitó a decir.

Preguntado por la posibilidad de que el designado sea Mateu Busquets Ferrer, Soto dejó claro que el balear es "un árbitro muy bueno". "Va a ser FIFA ahora en el mes de enero y va a ser internacional", remarcó. "Y si es otro, que será el que sea, no voy a desvelarlo y a ver si somos capaces de que no se sepa hasta el día anterior cuando saquemos las designaciones. Cualquier árbitro de Primera División, está capacitado, y esto lo digo con convencimiento, para arbitrar ese partido, sin duda", sentenció al respecto.

Lo que no quiso "valorar" fueron las palabras del presidente Joan Laporta diciendo que había "una mano blanca", en relación al Real Madrid, en el arbitraje. "Respetamos todo, pero son cuestiones que no queremos estar a valorar. Cada club defiende sus intereses, hace sus manifestaciones y nosotros tenemos que dedicarnos a arbitrar, a trabajar y acertar en el campo, que es lo que verdaderamente es nuestro verdadero trabajo", zanjó.

Para el directivo, el nivel arbitral de la temporada "está siendo bueno" y está "relativamente satisfecho hasta el momento". "Confío en que siga así y sigamos teniendo el nivel que creo que están demostrando", subrayó el gallego.

En este sentido, remarcó que están "tratando" de conseguir que "los árbitros sean más valientes en el campo y que el VAR intervenga sólo en aquellas cuestiones más graves y obvias y manifiestas". "Tenemos que hacer esos ajustes y tenemos ahora de hecho el seminario arbitral en noviembre en Segovia y vamos a seguir trabajando con los árbitros para que el nivel de acierto, que es lo importante, sea el mayor posible", advirtió.

También confirmó que en la Copa del Rey se va a seguir rompiendo con la territorialidad que se ha hecho "este año con asistentes y con árbitro de VAR" y que habrá ya colegiados "de una comunidad autónoma arbitrando equipos de esa comunidad. "Pero siempre cuando se enfrenten dos equipos de la misma comunidad, que es lo que nos permite ahora la Copa del Rey", aclaró.

"En cuanto a la Liga, con total seguridad, de aquí al final de temporada se va a romper esa territorialidad, pero en el mismo supuesto, con dos equipos de la misma comunidad autónoma. O sea, un Sevilla-Betis podría pitarlo un árbitro andaluz, y un Barcelona-Espayol uno catalán, pero no podría pitar un Valencia-Mallorca uno valenciano. Para dar ese paso, probablemente esperemos un 'poquito' más, quizás la próxima temporada. Según como salga esta con estos cambios, probablemente tomaremos esas decisiones", añadió el máximo responsable del CTA.

Este también admitió que "el 'feedback'" con la herramienta del 'Football Video Support' que se está usando en Primera RFEF y la Liga F Moeve "es muy positivo". "Creemos que es una herramienta que ayuda al arbitraje y al árbitro de una forma muy sustancial. En España sabemos que está simplemente a nivel experimental y que es de los pocos países a los que FIFA permite la utilización de este sistema novedoso", indicó.

"La verdad es que estamos muy contentos. Hay algunas cosas que matizar, algunos fallos a veces técnicos que vamos a tratar de que se subsanen y que a corto plazo funcione lo mejor posible", detalló, recalcando que quieren "valorar con FIFA lo de la revisión por parte del árbitro después de cada gol" porque provoca que los partidos "se están alargando de una forma a veces demasiado exagerada". "Estamos contentos y creemos que es un sistema que ha venido para quedarse", admitió.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que esta herramienta la veía válida para LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, algo Fran Soto no ve del todo mal considerando que "podría ser que el VAR actual se pueda suplementar con una solicitud por parte de clubes como pasa con el 'FVS'", "Es una opinión más, que respeto y que puedo hasta llegar a compartir. Hay que esperar a que se desarrolle, a ver su funcionamiento y a partir de ahí tomar las decisiones que sean oportunas", concluyó.