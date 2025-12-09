Fran Soto: "No me parece que haya ningún punto de inflexión con el arbitraje en el Bernabéu para que nada cambie"

Archivo - El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, confesó este martes que con el arbitraje en el Santiago Bernabéu de Alejandro Quintero González están "satisfechos" por lo que no ven motivo para que "haya ningún punto de inflexión" ni que tampoco vaya a haber "ningún veto" a cualquier colegiado, mientras que recalcó que no ha hablado con el Real Madrid, pero que "normalmente" no lo hacen con ningún club.

"No creo que vaya a ser algo diferente a lo que resulta a día de hoy, de pitar un partido en un campo grande, con mucha gente, pero igual que en otros estadios. No me parece que haya habido ningún punto de inflexión, como estás comentando, para que nada cambie", manifestó Fran Soto a los medios en los prolegómenos de la entrega de las escarapelas FIFA a los árbitros internacionales para 2026 tras lo sucedido el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

En este sentido, manifestó que desde el comité arbitral están "satisfechos" con la actuación del árbitro andaluz y "todas las decisiones" que tomó durante el encuentro en el feudo blanco. "Creo que los árbitros están perfectamente preparados y son profesionales para pitar en cualquier campo y en cualquier circunstancia", apuntó.

"Confío mucho, y lo digo de una forma recurrente, en la profesionalidad de los árbitros, en la capacidad que tienen para pitar en cualquier tipo de campo, con cualquier tipo de presión. Entiendo que los colegiados tienen que aplicar las normas como están haciendo. Las cuestiones ajenas al arbitraje se tienen que valorar de la forma que sea perceptiva, pero no quiero hacer ninguna valoración particular sobre algún comportamiento concreto", admitió.

Además, recordó que la valoración de todas las jugadas polémicas de cada jornada es trabajo del comité de expertos que propone estas al CTA. "No tengo otra opinión al respecto", zanjó, sin "entrar a valorar ningún tipo de manifestación concreta" tras las palabras de Dani Carvajal a Quintero González. "El árbitro reflejó en el acta lo que escuchó y en su caso los comités de competición tomarán las decisiones oportunas", señaló.

Por ello, desde el CTA no ven motivo para que Quintero González no pueda pitar al Real Madrid. "Tratamos que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes y evidentemente nosotros con los árbitros que tenemos a nuestra disposición y con los partidos que haya pues tomaremos las decisiones que creamos oportunas pero sin ningún tipo de veto ni externo", dijo.

ESPERABA "MENOS CRISPACIÓN"

Además, explicó que "el respeto a todos los clubes es máximo" por lo que no se atreve a decir si las relaciones con el club madridista son "fluidas o no". "Aquellos clubes que quieren venir al CTA para hablar con nosotros les atendemos sin ningún tipo de problema y no tengo ninguna relación ni buena ni mala con ningún club concreto. Tenemos una relación profesional, de respeto, de seriedad y poco más", reconoció.

"No he hablado con el Real Madrid, pero normalmente con los clubes no hablamos. Nosotros tenemos que dedicarnos a realizar nuestro trabajo con la máxima profesionalidad, seriedad y respeto a todos los clubes, jugadores e instituciones. Entiendo que no es algo que tengamos que hacer, somos servidores del fútbol y no estamos esperando que nadie nos llame, ni llamar a nadie. Nosotros somos profesionales y tenemos que trabajar en esa línea", puntualizó el gallego.

En esa misma línea, Soto pide "a la afición de todos los equipos que respeten al árbitro" porque el trabajo que desempeñan "es muy difícil". "Hay un montón de jugadas en cada partido. Es complicado poder determinar cuál sería la decisión óptima; incluso no se ponen de acuerdo los mismos medios de comunicación, con lo que es complicado arbitrar", indicó.

"El mensaje que doy es que confíen en la profesionalidad de los árbitros, en el trabajo, muchas veces oscuro por detrás, que se hace día a día. Son innumerables las horas de formación y de análisis. Y no me canso de decir, el nivel arbitral que tenemos es muy bueno y se demuestra como en jornadas de hoy, donde cuatro árbitros españoles, tres árbitros y una árbitra, están pitando la máxima competición europea, que es la Champions", reiteró.

Con todo, reconoce que en su primer año al frente del CTA ve "bastante crispación" y que esperaba "menos con las medidas" que están tomando como "apertura y transparencia". "Es un hecho histórico que estéis hoy aquí (la prensa). Nunca se ha invitado a la prensa a este tipo de eventos porque creemos que no tenemos nada que esconder", confesó.

"Nosotros, el comité de árbitros y los árbitros, tenemos las puertas abiertas para que veáis cómo trabajamos, cómo nos formamos. Esperaba menos crispación, pero es con lo que tenemos que convivir. Sabía que era un riesgo que existía en este puesto, en esta profesión y, evidentemente, lo asumo", incidió.

Entre esas medidas está el programa 'Tiempo de Revisión' del CTA, "una innovación histórica". "Estamos explicando los errores que están teniendo los árbitros y los aciertos, explicando las jugadas de un modo didáctico para que el mundo del fútbol entienda el porqué de cada una de las decisiones que se toman. Estamos dando pasos, estamos abriendo nuestro CTA a todo el mundo", ensalzó.

Finalmente, Soto celebró la entrega de las escarapelas FIFA a los árbitros internacionales para 2026. "Es un día que venimos aquí a disfrutar. Se van a entregar las escarapelas a los árbitros FIFA, que casualmente muchos no van a estar porque en esta jornada, que es algo también bastante excepcional, hay cuatro árbitros españoles que van a pitar Champions, que es algo que pocas veces sucede", concluyó.