El francés Clément Turpin arbitrará el Atlético-Barça

Archivo - Clément Turpin - Domenico Cippitelli / LiveMedia / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El francés Clément Turpin será el encargado de arbitrar este martes el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), ha confirmado este domingo la UEFA.

El colegiado galo, de 43 años, dirigirá un encuentro al que los de Diego Pablo Simeone llegan con la ventaja cosechada el pasado miércoles en el Spotify Camp Nou (0-2) y que tratarán de defender ante un conjunto azulgrana obligado a remontar.

Será la novena vez, séptima en Champions, que los rojiblancos se crucen con Turpin, con el que tienen un balance de dos triunfos, dos empates y dos derrotas en la máxima competición continental. La última vez que coincidieron sobre el césped fue esta misma temporada en la victoria colchonera en la fase de liga ante el Brujas (4-1).

Por su parte, los 'culers' cuentan con dos victorias, una derrota y un empate en las cuatro ocasiones en las que se cruzaron con el trencilla francés. La última de ellas fue el curso pasado, en la ida de semifinales ante el Inter de Milán (3-3).

Anteriormente, vencieron en los encuentros de la fase de grupos ante el Dinamo de Kiev (1-0), en la temporada 2021-22, y contra el Borussia Dortmund (3-1), en la 2019-20. La única derrota fue en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2017-18, un 3-0 ante la AS Roma que eliminó a los azulgranas.

El otro duelo del martes, el que enfrentará al Liverpool y al Paris Saint-Germain en Anfield, estará dirigido por el italiano Maurizio Mariani. Los de Luis Enrique se adelantaron en la ida en el Parque de los Príncipes (2-0).