El francés Thierry Henry, nuevo entrenador del Mónaco

Publicado 13/10/2018 13:01:31 CET

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El francés Thierry Henry ha sido nombrado este sábado nuevo entrenador del AS Mónaco para las próximas tres temporadas, ha confirmado el club de la Ligue 1, por lo que sustituye al portugués Leonardo Jardim, destituido el jueves, al frente del banquillo del equipo del Principado.

El exjugador del FC Barcelona, de 41 años, se compromete con su exequipo hasta junio de 2021, y se hará cargo de él a partir de este lunes. Junto al exdelantero recalarán Joao Carlos Valado Tralhao, entrenador del equipo Sub-23 del Benfica, y Patrick Kwame Ampadu, entrenador de la Academia del Arsenal.

Henry jugó en el Mónaco entre 1993 y 1999, un tiempo en el que disputó 141 partidos y anotó 28 goles; su estancia en el equipo le permitió acudir al Mundial 1998, donde se proclamó campeón con Francia. Tras ello, inició su gran etapa en el Arsenal, donde ganó la Premier en 2002 y 2004 antes de fichar por el FC Barcelona en 2007. Con los azulgranas ganó, entre otros títulos, la Liga de Campeones (2009) y dos Ligas (2009 y 2010). Tras su paso por la liga española se marchó a Estados Unidos para jugar cinco años en los New York Red Bulls.

Junto al español Roberto Martínez, integró el cuerpo técnico de la selección de Bélgica desde 2016, y este mismo verano contribuía al éxito del tercer lugar de los 'diablos rojos' en el Mundial de Rusia, mejor posición histórica para el país.

"Agradezco al AS Mónaco que me dé la oportunidad de entrenar al primer equipo de este club tan especial para mí. Estoy muy contento de regresar al AS Mónaco y extremadamente decidido a enfrentarme a los retos futuros. No puedo esperar a conocer a los jugadores para empezar a trabajar juntos", expresó Henry.

Por su parte, el vicepresidente y director ejecutivo de AS Mónaco, Vadim Vasilyev, se mostró encantado con el acuerdo. "Su conocimiento del fútbol, su pasión por el juego, sus altos estándares y su compromiso con nuestros colores hacen de su candidatura una realidad. Thierry es consciente de la tarea que tiene por delante y está ansioso por comenzar su nuevo trabajo. Contará con nuestra confianza y todo nuestro apoyo para aportar una nueva dinámica al equipo y llevar a cabo su misión", afirmó.