Frenkie de Jong completa parte del trabajo con el grupo y se acerca a su regreso

El jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong en el entrenamiento del 6 de octubre de 2026 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong fue la principal novedad en el segundo entrenamiento de la semana del equipo al completar parte del trabajo con el grupo, en una sesión celebrada este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la que el técnico Hansi Flick también contó con el regreso de los internacionales Karim Adeyemi y Hamza Abdekarim.

El futbolista internacional neerlandés dio así un paso más hacia su reaparición sobre los terrenos de juego al ejercitarse parcialmente al mismo ritmo que sus compañeros, sumándose a una jornada de trabajo que supuso la reincorporación del atacante alemán Karim Adeyemi y del delantero egipcio Hamza Abdekarim tras sus compromisos con sus respectivas selecciones.

Asimismo, para completar la sesión de preparación con la vista puesta en el regreso de la competición doméstica, ante el Getafe, el entrenador germano volvió a recurrir a la cantera citando a varios jóvenes del Barça Atlètic y del Juvenil, entre ellos Max Bonfill, Baba Kourouma, Jordi Pesquer, Shane Kluivert y Oscar Gistau.

De este modo, el club catalán continúa afinando la puesta a punto de cara al encuentro del próximo sábado en el Spotify Camp Nou, en el que buscará retomar el pulso a LaLiga tras el parón internacional a la espera de seguir recuperando al resto de internacionales de la plantilla en las próximas jornadas de trabajo.