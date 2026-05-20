De Frutos: "Un Mundial son palabras mayores, hay muchos grandes jugadores que están ahí para ir"

El delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos, ante el Villarreal en LaLiga EA Sports 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos confesó que es "un sueño" jugar la final de la Conference League el próximo miércoles ante el Crystal Palace, al mismo tiempo que reconoció que jugar "un Mundial son palabras mayores", ya que "hay muchos grandísimos jugadores que están ahí para ir".

"Para nosotros es un sueño llegar aquí (a la final de la Conference), tanto para los jugadores como para la afición. Hemos hecho una gran temporada, tanto en Liga como en Conference, y ahora nos queda poner la guinda final, en una final que va a ser muy bonita y muy especial para nosotros", expresó el atacante internacional del equipo rayista en el 'Media Day' de cara a la final continental.

El equipo de Iñigo Pérez se disputará el título el próximo miércoles 27 de mayo (21.00 horas) en Leipzig (Alemania), en una competición para que "equipos sin tanto presupuesto pudieran disfrutar de lo que es jugar por Europa". "A nosotros nos ha venido muy bien, hemos hecho una muy buena temporada, pero ahora tenemos que poner la guinda final", reiteró.

"El año pasado hicimos una buena temporada para meternos a Europa, y lo que nos dijo el míster desde el principio es que disfrutáramos. No sabemos si vamos a poder disfrutar de otra final europea, creo que lo que hemos conseguido es algo muy difícil y de lo que tenemos que disfrutar, y ahora en la final sin presión, con esas ganas que tenemos de levantar el título", relató.

El atacante repasó el viaje del Rayo en Europa este curso. "Sabemos que todas las eliminatorias nos han costado, con el Samsunsport fue una eliminatoria muy dura, luego contra el AEK se vio en la vuelta que nos costó entrar al partido, no conocíamos tanto ese papel en Europa de ir con un 3-0 de la ida y en la primera parte no sabíamos reaccionar dentro del campo y creo que eso también nos sirvió para en la siguiente fase contra el Estrasburgo, saber controlar el partido desde el principio", dijo.

"A nosotros que somos principiantes en esta competición europea nos ha ido poco a poco mejorando de ronda en ronda y creo que eso nos ha servido para ahora plantarnos en esta final y al final es una final a un partido y pueden pasar muchas cosas", advirtió.

Y "el sueño" de De Frutos y de todos los delanteros "es marcar el gol en una final, ganar una final". "Si es una final europea, pues creo que sería algo grandísimo. Si piensas en marcar, seguro que estás más cerca. Tenemos que salir con una mentalidad positiva, tenemos que dar el 100% todos y ojalá que se dé el resultado para llevarnos el torneo", deseó.

Finalmente, De Frutos abordó sus opciones de ir al Mundial de este verano, del 11 de junio al 19 de julio. "Para mí fue un sueño debutar con la selección española, es verdad que un Mundial son palabras mayores, hay muchos grandísimos jugadores que son los que están ahí para ir al Mundial. Me estoy centrando en el partido de Liga que nos queda y, sobre todo, en la final y lo que tenga que venir vendrá", zanjó.