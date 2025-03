De la Fuente, sobre Assane Diao: "No se obliga a nadie a jugar con España"

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, fue claro con la decisión de Assane Diao, internacional con España en las categorías inferiores, pero que ha sido citado por la Absoluta de su país natal, Senegal, y aseguró que "no se obliga a nadie" a jugar con la 'Roja', recalcando que "la gente tendría que estar orgullosa de jugar con un campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones".

"Yo tengo mucha experiencia ya aquí en la casa y he vivido de estas historias y situaciones mucho tiempo. Hace ya, en otra situación, hace no mucho, dije que hay tres máximas se tienen que cumplir a la hora de que un futbolista juegue con la selección: que pueda, que quiera y que el convoque el seleccionador de turno, en este caso sería yo", comentó De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista de convocados para el duelo ante Países Bajos de la Liga de Naciones.

Para el técnico riojano, "la más importante es la segunda". "Aquí a nadie se le obliga a jugar con España, aquí la gente tendría que estar orgullosa de jugar con un campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones", aseveró.

"Y con total libertad y respeto, insisto, a todas las decisiones, pues el que quiera jugar con España, si tiene posibilidad, jugará, y si no, no jugará, así ha sido ahora, en el pasado y en el futuro. Pero el trabajo de la selección española es excepcional porque me quedo con la decisión de Laporte, Le Normand, Yamal, Joseph o Huijsen, es excelente, que han querido jugar con España de manera incondicional y convencidos", prosiguió con firmeza.

El de Haro dejó claro que "eso es lo que hay que dar importancia y poner en valor". "Y luego poner en valor a la selección española, que no nos olvidemos es campeona del mundo, de Europa, de la Liga de Naciones, y donde es muy difícil jugar", sentenció.