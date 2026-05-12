De la Fuente: "Entre una buena persona y una que no es tan buena, elijo a la buena"

Luis de la Fuente durante los Desayunos Deportivos de Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro este martes que desde que está en este puesto trabaja "con los mejores jugadores y las mejores personas del mundo", y que no duda en elegir siempre "a la buena persona" cuando debe configurar una lista de convocados como la que llevará al Mundial, donde sólo habrá finalmente tres porteros y que les tiene "tensionados" ante posibles lesiones como las que tienen de jugadores que ve "recuperables".

"Por supuesto", replicó De la Fuente al ser preguntado si va a llevar al Mundial 26 jugadores y 26 buenas personas. "En estos tres años dirigiendo a la Absoluta estoy trabajando con los mejores jugadores del mundo y las mejores personas del mundo. Es una forma de ver el deporte, pero es que parece que el ser buen jugador y buena persona parece que es excluyente una actitud y otra", añadió durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Joma, Comunidad de Madrid

Por ello, insiste en que "el deporte y el fútbol en particular son una escuela de valores" y no esconde que "el que ha estado en un vestuario, el que no entienda lo que es ser buena persona, no sabe de qué está hablando". "No sabe de lo que es generosidad, solidaridad, compañerismo, anteponer el bien general al bien particular, sacrificio, esfuerzo. Eso es un equipo y eso es ser buena persona", advirtió.

"Y todos, todos, hemos tenido en el vestuario gente que no era buena persona. Y yo he tenido la habilidad para enseguida identificar al que no era un buen compañero y que ya le fallaba alguna pata para ser buena persona. A la gran mayoría de estos jugadores que están hoy en la selección, les conozco desde que tenían 15 o 16 años, y todos me han demostrado una altísima capacidad y además es que son buenas personas", prosiguió.

El de Haro puntualizo que no está "para dar consejos a nadie", pero si aconseja que "si puedes elegir, elige a los mejores jugadores y buenas personas". "Y entre una buena persona y una que no es tan buena, elijo a la buena, que es un jugador también excepcionalmente capacitado", sentenció.

En este sentido, aseveró que "no" ha vivido "ningún suceso" como lo de los últimos días en el Real Madrid, lamentando que en estos casos haya "desinformación". "Como no tengo conocimiento, no sé lo que ha pasado y no me creo muchas de las cosas que se dicen por ahí porque hablan con el que me han dicho que dicen que dijo y eso no me gusta. Creo que hay que ser, insisto, veraz y sobre todo estar bien informado para dar ese tipo de noticias. Si ha sucedido algo, como lo desconozco, no puedo opinar", zanjó.

TRES PORTEROS AL MUNDIAL

Sobre la lista, confirmó que será de 26 futbolistas, pero que citará a varios para que les ayuden en el inicio de la concentración y que "se irán tras el partido del 4 de junio contra Irak" y que, "seguramente", ninguno de esos refuerzos son de la prelista de 55. "Esperemos que no haya ningún contratiempo", indicó, recalcando que en esa prelista hay "seis porteros" y que van a llevar "tres" al Mundial y que todos ellos "pueden ser titulares".

"Siempre hay uno olvidado. Nadie habla de David Raya, que en Inglaterra le consideran el mejor portero y que es uno de los mejores del mundo, igual que Unai Simón, Joan Garcia y Alex Remiro. Tenemos los mejores del mundo, estoy muy tranquilo, no me genera ninguna duda ninguna demarcación", prosiguió.

El seleccionador resaltó que llevan "muchísimos meses trabajando en esta lista" en la que sobresale "la versatilidad", una de las "fortalezas" de la 'Roja'. "De hecho, mi cuerpo técnico no ha venido porque están trabajando. Estas decisiones no se toman de la noche a la mañana, lleva muchos meses de un análisis, un estudio, con mucha rigurosidad, con mucho conocimiento de la materia prima y de lo que tenemos que manejar", detalló.

Además, tampoco olvida que "tienes que controlar todos los escenarios posibles para que esta lista cubra todas esas posibilidades que se pueden dar durante diferentes partidos y las situaciones de juego". "Ese es el momento más importante a la hora de seleccionar a los jugadores, pero vuelvo a insistir una y otra vez, que son jugadores que han demostrado que son los mejores del mundo, conocemos perfectamente la materia prima que hay en este país", subrayó.

LA TENSIÓN POR LAS LESIONES

Por otro lado, afirmó que le preocupa "la salud de los futbolistas" y que es lo que le genera "preocupación porque la lesión es el drama del deporte". "Nos tiene muy tensionados porque las lesiones que se produzcan ahora, por grado pequeño, tienen difícil recuperación", avisó.

"Hemos tenido la fortuna de que la de Nico (Willams) es de grado I y es recuperable en 3/4 semanas si no hay contratiempos", celebró el de Haro. "Esperamos que no haya lesiones, estamos constantemente cruzando los dedos. Todos van a estar recuperables para el Mundial y para el primer partido y si no, el segundo o el tercero", agregó sobre jugadores lesionados como Lamine Yamal o Mikel Merino.

De la Fuente destacó que normalmente sólo habla con los futbolistas "cuando están lesionados" y que "con algunos" de ellos, a los que conoce desde hace mucho tiempo, tiene una relación que "trasciende lo profesional". "Lo que palpo de todos es que están emocionados y que están con una ilusión excepcional por estar metidos ya en nuestra burbuja. Cuando vienen a la selección se alivian de la presión mediática de sus clubes y viven otro tipo, pero hacemos que les sea muy llevadera", recalcó.

Finalmente, pese a alguna polémica, admitió que tiene "una relación excepcional con todos los clubes". "Viajamos muchísimo y vamos a todos los campos de España, y donde vamos nos sentimos abrumados porque se vuelcan con nosotros. Se pone más en el foco, seguramente, en esos aspectos menos agradables porque igual venden más, pero no se pone cómo nos tratan y nos atienden. No tengo ningún conflicto con ninguno y todo lo contrario", expresó.

"Tengo una relación maravillosa, pero si un día sale que ha dicho un entrenador algo porque llevo uno y otro, eso no es lo verdaderamente importante, porque yo ya en la privacidad tengo una gran relación con todos ellos", concluyó Luis de la Fuente.