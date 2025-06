De la Fuente: "Nos ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con nuestro poder futbolístico"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha recordado la experiencia "maravillosa" de haber vivido durante 45 días del pasado verano en Alemania hasta conquistar la EURO 2024, así que le "ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con el poder futbolístico de la selección española" para la nueva Nations League en suelo alemán.

"Nosotros venimos aquí encantados, felices. Nos trae un recuerdo maravilloso este estadio, nos trae un recuerdo maravilloso este país y solo queremos disfrutar de lo que nos gusta, que es jugar al fútbol, y espero sea un grandísimo partido", dijo De la Fuente este miércoles en una rueda de prensa desde el MHP Arena de Stuttgart.

"La experiencia que vivimos aquí en Alemania de 45 días aquí fue maravillosa. Salimos campeones; es decir, que es todo positivo. Sentimos el respeto del aficionado alemán y entonces estamos encantadísimos de volver a jugar esta competición tan importante ante equipos tan buenos, de tanto nivel y estar en esa terna de candidatos a poder ganarla", añadió.

"Evidentemente cualquiera de los cuatro lo estamos, pero nos ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con el poder futbolístico de la selección española, y eso nos motiva muchísimo", aseveró el seleccionador de la 'Roja'. "En esta Final Four estamos tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Aquí yo creo que no hay favoritos. Son tres partidos, que serán cuatro, pero que son auténticas finales", opinó De la Fuente.

El riojano describió este torneo cuadrangular como "muy difícil". "A mí lo de ser favorito... La única importancia que tiene eso es que por lo menos te tienen en cuenta y apareces como candidato. Pero favoritismo dentro de tanta igualdad y tanto nivel, realmente es difícil porque además estos partidos se van a determinar en auténticos detalles. Es que hay tantísima igualdad que puede ganar o no hacerlo cualquiera", argumentó.

También fue preguntado por el cambio de criterio arbitral en asuntos clave, como el fuera de juego posicional que sufrió España en la final de la Nations League 2020/21, precisamente ante una Francia que será este jueves su rival en las 'semis' de esta edición 2024/25. "Creo que nunca me habéis oído quejarme de una actuación arbitral, y además lo digo de verdad. Dicho esto, total y absoluto respeto a las decisiones arbitrales. El reglamento de todas formas está en constante evolución", avisó.

"En un momento determinado se estima tiene que pitarse una mano de diferentes tipos, de características determinadas, y la temporada siguiente no. Seguramente que si tanto el penalti como esta situación hubiera sido al revés, pues habrían dicho lo mismo que estoy diciendo. Depende de lo que te piten a favor o en contra", habló sobre el doble toque involuntario que perjudicó a Julián Álvarez con el Atleti.

"Si me pones el nombre de Lamine Yamal en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo: 'Yo voto a Lamine Yamal. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. ¿Pedri? Voto a Pedri. Yo voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico 'top' mundial y que para mí son los mejores", comentó sobre la opción de ver a otro español galardonado.

"Yo creo que Lamine tiene una trayectoria que a futuro va a ser impresionante. Pero creo que nuestra responsabilidad, como entrenadores y como formadores todavía de gente tan joven, pasa también por cuidar todos esos pequeños detalles que siempre hablo, que son más importantes que la calidad futbolística. Esa es nuestra responsabilidad", insistió.

"Lamine tiene todo. Es un chico, ya hombre a pesar de 17 años, muy maduro, con una inteligencia superior, muy responsable, muy buen profesional, buena persona. Tiene todo, salvo que tenga, desgraciadamente que Dios no lo quiera, una lesión, tiene todo y el camino adecuado porque tanto en su club, como en su familia, como nosotros, en lo que nos corresponde esa responsabilidad, estaremos siempre apoyándole", agregó.

"Cuando hablo de un buen jugador, es muy subjetiva la visión. Por eso yo valoro el que sea un gran futbolista. Johan Cruyff, Maradona, ya no puedo echar la vista más atrás, Pelé, Messi, etc. No sé, todos esos futbolistas que ya de por sí solo con decir su nombre seguramente todos habréis dicho qué grandes eran. Yo priorizo la capacidad y calidad del futbolista; y luego, evidentemente, hay que aderezarlo todo eso con títulos, que también parece que se valora mucho", advirtió De la Fuente.

Sobre la selección francesa apuntó que "tiene una relación de futbolistas espectaculares y no tiene solo tres o cuatro defensas, tiene para hacer tres o cuatro alineaciones titulares mi admirado Deschamps". "E igualmente te diría que nosotros también tenemos bajas, pero son bajas que se producen de circunstancias del fútbol. Pero para eso somos una selección y tenemos la posibilidad de seleccionar a otros muy buenos jugadores. No creo que nadie esté ahora en el derecho de echar en falta a ningún otro jugador porque creo que tenemos todos, insisto, esa capacidad para seleccionar a otros grandes futbolistas que hacen méritos", afirmó.

"Por eso somos una selección, tenemos nosotros a 26 jugadores para intentar suplir cualquier contingencia de estas características. No es momento para echar en falta a los que no están, es momento para fortalecer a los que están", repitió. "No es el momento de echar la vista atrás y pensar en quién ha podido estar o dejar de estar porque verdaderamente yo estoy contento y feliz de los que están", reiteró De la Fuente.

"Lo que nos va a dar a nosotros más fortaleza es trabajar como un equipo. Y en este aspecto me refiero a saber que ellos son muy fuertes individualmente, en duelos ofensivos y defensivos. Van a ser de vital importancia las ayudas, intentaremos jugar de cerquita en esos momentos que tengamos que defender, pues como lo hemos defendido siempre hasta ahora con ayudas permanentes, buenas coberturas, ganar los duelos con agresividad, con fortaleza. Y yo creo que esa es la idea", desveló.

"Pero por supuesto, lo que pensamos es en tener mucha más iniciativa y que verdaderamente se preocupen de los Olmo, Pedri, Baena, Fabián, Merino, etc., etc., etc. Creo que nuestros nombres también tienen que respetarse y poner en el valor que tienen este tipo de futbolistas. Insisto, creo que es una cita de cuatro superselecciones con jugadores espectaculares en todas ellas, en las cuatro, y creo que es una buena noticia para el fútbol y para el espectáculo y para el espectador", concluyó De la Fuente.