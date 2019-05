De la Fuente: "Rodri y Asensio nos han comunicado que no estaban en su mejor momento para rendir"

Publicado 17/05/2019 13:29:32 CET

LAS ROZAS (MADRID), 17 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, recalcó que tanto Marco Asensio como Rodri Hernández les comunicaron que no estaban "en su mejor momento" para poder rendir "al máximo" en el torneo continental y por eso están ausentes de su prelista para la Eurocopa del mes que viene.

"Alguno puede echar en falta a Asensio y Rodri, pero hubo una conversación con el director deportivo, el coordinados y los jugadores, que nos transmiten que por diferentes circunstancias personales no están en su mejor momento para rendir al máximo nivel para este importante compromiso. Agradeciendo su actitud y compromiso hemos considerado oportuno contar con otros", expresó De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano no quiso insistir demasiado en el caso del rojiblanco, que había mostrado su ilusión por estar en el campeonato. "Las personas y sus circunstancias cambian, hace dos meses vivía unas y ahora otras, respetamos totalmente su decisión. Si ellos quieren contar algo más lo dirán", trató de zanjar.

"Queremos gente que esté en un buen momento en todos los sentidos y estimamos que él, por propia decisión, no se encuentra así. Si no te encuentras bien, te tengo que creer y con él tengo buena relación y le creo, lo acepto y lo respeto. No voy hacer aquí una valoración personal", sentenció.

Por otro lado, sí están dos fijos como Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz, que han sido llamados por la Absoluta y tardarán en incorporarse. "Deben cumplir primero con la Absoluta y cuando terminen, si están en perfecto estado, se incorporarán a la concentración", remarcó.

"Hemos hecho una valoración de todos los que están y valoramos muchos aspectos. Uno es como termina este periodo de temporada y las sensaciones que transmiten, que en su caso creemos que son las mejores y que llega en un buen momento", subrayó sobre la presencia de Brahim Díaz.

De la Fuente recordó que conoce desde hace "mucho tiempo" al malagueño. "Estuvo conmigo dos años y tengo plena confianza en él como en otros que no han podido estar. Hay que hilar muy fino y ver en este momento quien llega en mejor momento de juego y personal", indicó.

Por otro lado, descartó que Dani Olmo pueda cambiar y jugar con Croacia, que ha mostrado interés en reclutarle. "Está total y absolutamente comprometido con nosotros y es feliz jugando en la selección, está totalmente implicado y muy ilusionado por estar en el Europeo", transmitió el seleccionador.

"Estoy convencido de que estamos preparados para competir al máximo nivel y que tenemos las máximas posibilidades de luchar por el campeonato. Todos estaremos de acuerdo en que tenemos una selección fantástica y con una generación muy brillante, con muchos campeones d Europa Sub-19, pero luego hay que plasmarlo en el campo", concluyó sobre las aspiraciones en un torneo donde son los actuales subcampeones.