La Fundación Real Madrid y Fundación ONCE impulsan la atención a personas con discapacidad en el Santiago Bernabéu

Archivo - Vista general del Santiago Bernabéu, en un Real Madrid-Real Betis de LaLiga EA Sports 2025-26. - Federico Titone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid y Fundación ONCE han formalizado un convenio de colaboración que refuerza su compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad en los partidos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

Según un comunicado, el acuerdo establece un marco estable de trabajo conjunto para facilitar el acceso, la atención y la participación de este colectivo. "Esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos meses a través de una fase piloto que ha permitido identificar necesidades, testar procedimientos y diseñar soluciones orientadas a mejorar la experiencia de los asistentes con discapacidad", relató el documento por el que ambas entidades consolidan y amplían el proyecto.

El servicio comenzará a prestarse desde el encuentro que disputará este sábado (21.00) el Real Madrid frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu, "iniciando una nueva etapa en la que la accesibilidad y la atención personalizada tendrán un papel protagonista para los aficionados con discapacidad".

La iniciativa está dirigida a personas usuarias de silla de ruedas y a personas con discapacidad visual, ofreciendo una experiencia adaptada a sus necesidades desde la solicitud del servicio hasta su estancia en el estadio. Entre las actuaciones previstas se incluyen la gestión de localidades adaptadas, la coordinación de accesos, el acompañamiento cuando resulte necesario y el asesoramiento especializado en materia de accesibilidad e inclusión.

La Fundación ONCE aportará su experiencia en la identificación de beneficiarios, la mejora continua de los servicios y la validación de nuevas soluciones tecnológicas, mientras la Fundación Real Madrid reforzará los servicios de atención y acompañamiento a los usuarios, avanzando en la adaptación de espacios, la gestión de localidades accesibles y la mejora continua de los estándares de accesibilidad y seguridad del estadio.

Las personas interesadas podrán solicitar este servicio y consultar toda la información a través de la página específica habilitada por Fundación ONCE. Este espacio centralizará la gestión de las solicitudes y facilitará información práctica sobre el acceso al estadio, las localidades accesibles y los servicios de apoyo disponibles durante los encuentros.