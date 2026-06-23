Las fundaciones de ONCE y LaLiga, Inserta Empleo e Innovación fomentan la inclusión de personas con discapacidad. - A. FONTANET

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE, a través de sus filiales Inserta Empleo e Inserta Innovación, y la Fundación LaLiga han renovado su colaboración para seguir impulsando el acceso al empleo de los jugadores y jugadoras de LaLiga Genuine Moeve, la primera liga oficial de fútbol en el mundo dirigida a personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo ha sido ratificado por la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el presidente de la Fundación LaLiga, Clemente Villaverde, quienes han coincidido en la importancia de consolidar esta alianza para seguir avanzando en la inclusión laboral de este colectivo.

Durante el encuentro, llevado a cabo en las instalaciones de la federación en Las Rozas (Madrid), con motivo de la celebración de la fase final de la competición en su temporada 2025-26, Virginia Carcedo ha destacado que "esta renovación supone un paso más para transformar el talento en oportunidades reales de empleo".

"Las personas con discapacidad intelectual que practican un deporte de equipo como el fútbol, tienen mucho que aportar al mercado laboral si cuentan con los apoyos adecuados y entornos inclusivos. Nuestro compromiso es acompañarlas en todo el proceso, desde la orientación hasta la incorporación al puesto de trabajo, al tiempo que trabajamos con las empresas para que integren la diversidad como un valor", dijo Carcedo.

Por su parte, Clemente Villaverde ha señalado que la renovación de este acuerdo con Fundación ONCE e Inserta Empleo refuerza el compromiso de seguir generando oportunidades reales para los jugadores y jugadoras de LaLiga Genuine Moeve más allá del terreno de juego.

"El empleo es una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, y esta colaboración nos permite acompañar a las personas con discapacidad intelectual en su desarrollo personal y profesional, favoreciendo su plena participación en todos los ámbitos de la vida", indicó.

También participaron en el acto Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga; José Luis Aedo, director de relaciones institucionales de Inserta Innovación Murcia; y Carmen Montes, directora de Inserta Empleo Madrid.

El convenio, cofinanciado por la Unión Europea, contempla mantener el acceso de las personas con discapacidad intelectual de los 50 clubes de LaLiga Genuine Moeve a los servicios de intermediación laboral de Inserta Empleo e Inserta Innovación, así como el impulso de nuevas acciones formativas orientadas al empleo.

Además, se reforzarán las iniciativas de información, orientación y asesoramiento dirigidas a los participantes en LaLiga Genuine Moeve, abordando cuestiones como las características del colectivo, las ventajas de su contratación, los incentivos disponibles o ejemplos de buenas prácticas empresariales.

Igualmente, la renovación del acuerdo permitirá continuar desarrollando estudios sectoriales para detectar nuevas oportunidades laborales, así como acciones de sensibilización y comunicación destinadas a fomentar la contratación de personas con discapacidad intelectual.