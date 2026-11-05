El fútbol español homenajeará esta jornada a Jesús de Miguel bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo

Imagen de la iniciativa de LaLiga, RFEF y Liga F en recuerdo de Jesús de Miguel - LALIGA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F anunciaron este jueves que rendirán homenaje al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes tras un fuerte golpe durante el partido de LaLiga Hypermotion ante el FC Andorra, durante esta próxima jornada de sus respectivas competiciones que se celebrará del 6 al 9 de noviembre, las cuales seguirán adelante en su práctica totalidad.

"Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'", señalaron en un comunicado conjunto.

De este modo, los futbolistas titulares de cada uno de los equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y este lema, formando junto a los árbitros un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria.

A continuación se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de cada uno de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

El recuerdo continuará con el partido ya en juego y en el minuto 9, en referencia al dorsal que portaba el futbolista, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en su homenaje para un nuevo momento de recuerdo tras el que el encuentro se reanudará.

El minuto de silencio se extenderá además a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días, "para que el homenaje alcance a todos los niveles del fútbol español".

Además, el sábado 7 de noviembre, a las 18.00 horas locales, el CD Tenerife celebrará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López un solemne homenaje en recuerdo del jugador, abierto a toda su afición y que podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion, el canal oficial de 'YouTube' de LaLiga y en los canales de la RFEF.

Los tres organismos recalcaron que "esta iniciativa, trasladada a clubes, jugadores y jugadoras, pretende ser un reconocimiento y sentido homenaje de este deporte en todos los estadios, como la mejor manera de honrar la memoria del jugador fallecido".

"Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece", añadieron sobre la disputa final de la jornada programada pese a la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspenderla, aunque no se disputarán el Granada CF-CD Tenerife, el FC Andorra-RCD Mallorca y el CD Castellón-SD Eibar, y el Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés de la Liga F Moeve.

"La RFEF, LaLiga y Liga F reiteran sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife, a quienes acompañan en estos difíciles momentos", sentenciaron.