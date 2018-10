Adán: "Jugar la 'Champions' es un sueño de pequeño"

Actualizado 06/12/2011 22:44:58 CET

"Cada vez que saltamos al campo tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien porque este club mueve mucha gente"

ÁMSTERDAM, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Antonio Adán confesó que jugar este miércoles contra el Ajax de Ámsterdam en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones "es un sueño de pequeño" y que trabaja para que cuando Íker Casillas no juegue los aficionados "no noten su baja".

"Llevo trabajando mucho tiempo para estar ahí. Para que cuando Iker no está los aficionados no noten su baja. Estoy preparado y el mister confía en mí y eso significa que las cosas se están haciendo bien y por eso me da la oportunidad de jugar", manifestó el portero del equipo blanco.

Adán, al que su técnico José Mourinho garantizó la titularidad, admitió que el del partido contra el Ajax es "un día especial" que seguramente le haga feliz. "Es un pequeño sueño que llevo teniendo hace mucho tiempo: jugar un partido de Champions ante un rival de esta entidad y en un campo así. Es importante para ganar experiencia y para que el equipo siga ganando. Para mí es importantísimo", dijo.

Asimismo, aseguró que buscarán el triunfo pese a tener garantizado el primer puesto del grupo. "Es una responsabilidad para mí y para todo el equipo. Cada vez que saltamos al campo es con la responsabilidad de hacer las cosas bien porque este club mueve mucha gente y ellos lo merecen", manifestó.

Acerca de su debut ante el Dínamo de Zagreb, Adán señaló que fue un partido más. "En aquel encajas dos goles en tu primer partido de la temporada y no te gusta. Este es otro totalmente diferente y hay que afrontarlo con la idea de no encajar goles, que es lo que queremos todos", agregó.

Por último, reconoció tener como ídolos a porteros alemanes y holandeses como Oliver Kahn o Edwin Van der Sar. "Pero el mejor ejemplo lo tengo en casa, que es Casillas, y trabajo cada día con él. Mejor ejemplo que él ninguno", indicó Adán, informa el web del Real Madrid.