Futbolistas ON va con "espíritu constructivo" a la reunión con AFE por la Mesa de Negociación del convenio

Archivo - Juanjo Martinez (izda), presidente de Futbolistas ON, durante una reunión para el Convenio Colectivo del fútbol femenino - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Futbolistas ON acudirá "con espíritu constructivo" este viernes a la sede de LaLiga para tener un encuentro con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de cara a llegar a un acuerdo sobre la representatividad de cada uno para formar parte de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del fútbol profesional masculino.

"Futbolistas ON acude a esta mesa con una enorme ilusión, espíritu constructivo y la firme voluntad de aportar propuestas serias, realistas y ambiciosas que permitan mejorar las condiciones de los futbolistas profesionales, reforzar sus garantías laborales y consolidar un marco más justo, moderno y equilibrado para el fútbol español", apuntó el sindicato este jueves en un comunicado.

Sin embargo, está por ver si el viernes, en la reunión programada en la sede LaLiga en Madrid a partir de las 10.00 horas, se resolverá el conflicto de Futbolistas ON con la AFE, que ha dejado claro que es el único que, por ley, puede estar en la mesa para negociar con la patronal.

De hecho, la patronal convocó la pasada semana a las dos partes a este encuentro "a la luz de las discrepancias que han venido surgiendo" entre ambas y para poder constituir lo antes posible dicha Mesa Negociadora del nuevo convenio. Una controversia que viene a raíz de las últimas elecciones para conocer qué sindicato sería el elegido para representar a los futbolistas en esta negociación, un proceso que ganó la AFE de forma abrumadora con el 93,14 por ciento de los votos, por el 6,2 de Futbolistas ON.

La asociación que preside David Aganzo reclama que, según dictamina la Ley del Deporte, para poder formar parte del banco social hace falta un mínimo del 10 por ciento de los votos, mientras que la otra parte, con el apoyo de LaLiga, según considera la AFE, se escuda en un planteamiento del proceso llevado a cabo en 2019 y en el que la Audiencia Nacional estableció un protocolo por el que todo sindicato que se quisiera sentar en la mesa de negociación tenía que tener al menos el 5 por ciento.

Además, desde la AFE se remiten a una carta que les envió LaLiga a finales del pasado mes de enero, después de que el sindicato denunciase el Convenio Colectivo en diciembre de 2025, en la que la patronal apuntaba en su segundo punto que de cara a una "correcta" formación de la Mesa Negociadora había que respetar lo que dispone la Ley del Deporte.

Dos planteamientos que, según señalaron fuentes del sindicato a Europa Press, defenderán firmemente este viernes ante una patronal que se quiere mantener neutral y que ya advirtió a ambos en la carta para citarles este viernes que este tipo de controversias se escapan de su ámbito y que es exclusivo de los órganos jurisdiccionales del orden social.

El organismo que preside Javier Tebas ve "conveniente" que las dos partes "aborden directamente dicha cuestión con carácter previo o simultáneo a la constitución formal de la Mesa, a fin de evitar que la controversia obstaculice el inicio efectivo de las negociaciones".

Por este motivo, la reunión se abrirá con el intento de desbloquear esta situación entre ambos sindicatos para que de este modo se pueda pasar a la constitución formal de la Mesa Negociadora y a la aprobación del calendario de negociación y fijación de la fecha de la siguiente sesión.

Un encuentro que Futbolistas ON considera "una oportunidad muy importante para seguir avanzando en la defensa de los derechos de los futbolistas profesionales y para abrir una nueva etapa de diálogo, responsabilidad y compromiso en beneficio de todos los jugadores".

El sindicato que preside Juanjo Martínez apunta que "llega a este proceso tras el gran respaldo recibido en las recientes elecciones", en las que obtuvo "un resultado histórico, casi duplicando el número de apoyos de las últimas elecciones". "Este crecimiento refleja la confianza cada vez mayor de los futbolistas en un proyecto independiente, cercano y comprometido con sus necesidades reales", añadió.

"Futbolistas ON confía en que esta Mesa de Negociación sea el espacio adecuado para que los futbolistas profesionales vean reconocidos sus derechos de manera más amplia, efectiva y acorde con la realidad actual del fútbol. Desde Futbolistas ON afrontamos este nuevo proceso con optimismo, responsabilidad y determinación", remarcó el sindicato, que estará representado por su presidente y por Chema Giménez, vicepresidente; y los asesores jurídicos de la organización.

Futbolistas ON enfatiza que cree "en el diálogo, en el acuerdo y en la fuerza colectiva de los futbolistas para seguir construyendo un futuro mejor para la profesión". "Queremos trasladar que esta organización seguirá trabajando con firmeza, ilusión y compromiso para que la voz de los futbolistas sea escuchada, respetada y reconocida", concluyó.