Garitano "agradece" a la afición de la Real y desea a Imanol "toda la suerte del mundo" en una fría despedida

Publicado 28/12/2018 21:20:04 CET

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ya exentrenador de la Real Sociedad Asier Garitano se ha despedido este viernes del club donostiarra con una breve carta, donde agradeció a la afición su "cariño" durante estos seis meses al frente del banquillo 'txuri urdin' y deseó "toda la suerte del mundo" a su sustituto, Imanol Alguacil.

"Con estas breves líneas quiero agradeceros todo el cariño que me habéis transmitido en este tiempo en el que he sido entrenador de la Real", indicó Garitano en una carta hecha pública por la Real, a quien desea "lo mejor" en el futuro.

"Allí donde me he cruzado he sentido un respeto y un comportamiento hacia mi persona que me han hecho orgulloso de formar parte de este club. Y cómo no, quiero también desearle a Imanol toda la suerte del mundo para que lleve a la Real lo más alto posible. Gracias por todo y ¡Aupa Real!", sentenció.

Garitano se hizo cargo de la Real el pasado mes de mayo tras cinco temporadas en el Leganés, donde consiguió ascender por partida doble desde Segunda B hasta Primera División. Este miércoles fue destituido en su nueva casa tras cuatro derrotas consecutivas en Liga.