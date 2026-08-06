Gavi vuelve al trabajo con el Barça tras conquistar el Mundial con España

El jugador del FC Barcelona Gavi en su regreso a los entrenamientos en la pretemporada 2026/27 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha retomado este jueves los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de concluir días atrás el 'stage' de pretemporada en Inglaterra y ha contado como principal novedad con el regreso del centrocampista Gavi, que se ha incorporado al trabajo tras disfrutar de sus vacaciones después de proclamarse campeón del mundo con la selección española.

El internacional español, que levantó el título mundial el pasado 19 de julio en Estados Unidos, ha iniciado su puesta a punto con una sesión de trabajo individual en su primer día de regreso a la disciplina blaugrana, una vez finalizado su periodo de descanso.

Tras dos jornadas de descanso concedidas por el cuerpo técnico después de la concentración en St. George's Park, Hansi Flick ha dirigido una sesión matinal con todos los futbolistas disponibles del primer equipo, reforzada por 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil.

Han participado Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Álex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.

Otro de los nombres propios del entrenamiento ha sido el del joven delantero belga Jesse Bisiwu, reciente incorporación azulgrana. Después de ejercitarse con el primer equipo durante el tramo final de la concentración en Inglaterra, el atacante ha completado su primera sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

La plantilla volverá a ejercitarse esta misma tarde para completar una jornada de doble sesión, dentro de la preparación del triangular que disputará este sábado en Udine (Italia).