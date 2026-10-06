Gayà: "Aguirre es un entrenador con muchísima experiencia, eso es muy importante y vamos a salir adelante"

Archivo - El lateral izquierdo del Valencia CF José Gayà disputando un partido de LaLiga EA Sports. - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo y capitán del Valencia CF, José Gayà, señaló este martes que el nuevo entrenador 'che', Javier Aguirre, es un técnico con "muchísima experiencia" que conoce LaLiga EA Sports, y aseguró que saldrán "adelante", puesto que actualmente ocupan el penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos.

"La primera semana con Aguirre ha ido muy bien, ha sido muy exigente desde el primer día con los entrenamientos. Es un entrenador con muchísima experiencia, el otro día creo que repasaba que han sido casi 500 partidos en la Liga, conoce muy bien la competición y eso es muy importante. Estoy convencido que vamos a salir adelante", expresó Gayà en un vídeo publicado en las redes sociales del club.

Además, el lateral, de 31 años, no quiso pronunciarse sobre su posible renovación con el club y prefirió centrarse en "salir del descenso", asegurando que "todos los focos y su energía" tienen que estar destinados a ese aspecto.