Gayà: "Nos puede beneficiar que Bale y Benzema estén lesionados"

Publicado 07/01/2020 19:01:52 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia José Luis Gayà consideró que les puede "beneficiar" que los dos "grandísimos" jugadores del Real Madrid, Gareth Bale y Karim Benzema, estén lesionados y no puedan jugar en la Supercopa de España, que comenzará este miércoles en Arabia Saudí, donde "la única forma de ganar es estar al doscientos por cien".

"Lo que está claro es que son dos grandísimos jugadores para su equipo y que estén lesionados a nosotros sí nos puede beneficiar, pero nunca se sabe, porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, con jugadores de máximo nivel y si no están ellos tienen otros que intentarán hacerlo como lo hacen ellos", explicó.

El Valencia se enfrentará al Real Madrid en el estadio King Abdullah en la primera semifinal de la Supercopa de España, donde tampoco jugará el delantero Rodrigo Moreno, un jugador "referencial", según el valenciano, que puede "perjudicar" al equipo. "Es un jugador que engancha a medio campo con la delantera. Pero ellos no tienen ni a Benzema ni a Bale, que también son muy importantes", reiteró.

El lateral izquierdo consideró una "referencia clara" el partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander que enfrentó a ambos clubes el pasado mes de diciembre y que servirá para "corregir los errores". "Sabemos muy bien cómo hacer las cosas y hay que hacerlo como en Mestalla. Cada partido es un mundo, pero el hecho de haber jugado hace poco es bueno porque podemos analizar lo que hicimos", señaló.

"En ese partido aprendimos que contra el Madrid no te puedes relajar ni un segundo, que cualquier despiste puede jugártela, son jugadores de muchísima calidad. No podemos relajarnos contra jugadores de ese nivel, hay que jugar los 90 minutos concentrados", subrayó.

Gayà consideró todos los partidos igual de "importantes", aunque una primera victoria ante el Real Madrid, sería "mejor", para el conjunto valencianista. "Ganando al Madrid realmente no habremos hecho nada porque tenemos que jugar otros. Aunque nosotros miramos el de mañana. La competición te exige ganar los dos partidos. Somos los ganadores de Copa del Rey", señaló.

Además, Gayà reconoció que afrontan la competición con la "máxima ilusión posible, ya que "hay un título en juego". "Es un nuevo formato que afrontamos con ilusión. Hay que ganar a dos grandes rivales y no será nada fácil, pero si el título es el objetivo, la ilusión es enorme", recalcó.

"NO HAY NADIE QUE NO QUIERA GANAR UN TÍTULO"

"Yo creo que no solo nos hace ilusión a nosotros, mi sensación es que los cuatro equipos que vamos a querer luchar la Supercopa como si no hubiera un mañana. No hay ningún jugador que no quiera ganar un título. A nosotros nos hace una ilusión enorme pero a los demás me imagino que también", explicó.

Por último, el lateral zurdo reconoció a sus rivales de "máximo nivel", frente a los que tendrán que dar "el doscientos por cien". "Nosotros tenemos que dar el máximo nivel posible. Si queremos ganar esta Supercopa. Si queremos alzarnos con la Supercopa tenemos que darlo todo", conlcuyó.