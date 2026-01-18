Gayà rescata a su Valencia y un serio Celta devuelve las dudas al Rayo

Getafe CF - Valencia CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta alargó su gran momento con un 3-0 al Rayo Vallecano este domingo en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, mientras que el Valencia ganó en Getafe (0-1) para salir del descenso.

El cuadro gallego impuso su racha ante un Rayo que, en la semana de su eliminación copera, volvió también a las dudas en Liga. El 1-0 de Sergio Carreira desniveló un primer tiempo igualado en Balaídos, justo antes del descanso, donde los visitantes pudieron marcar con Jorge de Frutos y apretaron a un Celta que se salió con la suya.

De nuevo, cuando estaba mejor el Rayo, los de Claudio Giráldez fueron los que golpearon, con un polémico penalti de Pacha Espino que convirtió Bryan Zaragoza. El partido se le terminó de escapar al Rayo con la roja a Nobel Mendy aún en el minuto 66, por una entrada dura y, con el partido controlado, el Celta sentenció con el 3-0 de Javi Rueda. Los de Vigo siguen el ritmo de Europa, con 32 puntos, y el Rayo se queda con 22, tres por encima del descenso.

Además, el Valencia sufrió y enseñó una jornada más sus debilidades, pero salió del descenso gracias al 0-1 de José Luis Gayà en el minuto 84. El capitán 'che', que sufre también en primera persona los años de crisis de su equipo, picó ante David Soria un gran pase de Filip Ugrinic para dar tres puntos vitales al Valencia.

El Coliseum se quedó helado después de un partido flojo, con la puesta en escena de algo del refuerzo invernal pero sin dar mucho de sí el equipo de José Bordalás. Peor si cabe fue la actuación de los visitantes en el primer tiempo, sin llegar a la meta rival, salvo por un despeje de Djené que pudo ser gol en propia puerta.

La entrada de Sadiq y Diego López mejoraron la apuesta valenciana, pero el 'Geta' aumentó su presión para evitar problemas. Al final, Gayá salió al rescate y los de Carlos Corberán firmaron su primera victoria a domicilio y 20 puntos, por los 21 de un Getafe que, tras seis jornadas sin ganar, está ya en la quema.