Génésio: "Debemos confiar porque podemos hacerlo"

Publicado 18/02/2019 18:08:57 CET

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Olympique de Lyon, Bruno Génésio, ha asegurado que deben "confiar" en sus posibilidades de ganar al FC Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones ya que cree que "pueden" lograrlo si, pese a la baja para este partido de ida en Lyon de Nabil Fekir, añaden "humildad" a su trabajo y logran un rendimiento parecido al que mostraron esta temporada ante el Manchester City.

"Debemos confiar porque podemos hacerlo, hemos demostrado en partidos de alto nivel como contra el City que podemos alcanzar el máximo, también contra el PSG. Necesitamos mucha humildad y estar muy seguros de esforzarnos más y tener disciplina defensiva y solidaridad para recuperar el balón, y confiar en la calidad que tenemos, atacar y ser un peligro", manifestó en rueda de prensa.

Y es que Génésio cree que, igual que ganaron y empataron contra el City en la fase de grupos, pueden superar a un Barça que tiene un "proyecto parecido". "Juegan con el balón, con una filosofía en casa similar. Nos puede ayudar a nivel de experiencia y de la confianza que podamos tener. Jugamos dos excelentes partidos contra el City y somos capaces de hacerlo contra el Barça también", aseguró.

Para ello deberá lograr que su equipo tenga "equilibrio". "Hay que estar organizados, pero cada vez que recuperemos la pelota, como contra el City, tenemos que hacer que defiendan porque no están tan acostumbrados a hacerlo. Hay que buscar un equilibrio pero a veces el rival te impide hacerlo", comentó.

No quiso, para nada, aceptar el mote de 'Pep Génésio' que le pusieron en un medio francés. "Sería bastante pretencioso decir que mi manera de entrenar es similar a la de Guardiola. Adoro su trabajo, su filosofía de juego, me gusta lo que les da a los jugadores. El apodo fue algo humorístico de una radio, pero la doble confrontación con él me encantó y confirmé lo que me gusta de él", se sinceró.

Pero, con un juego más o menos poderoso en ataque, lo cierto es que deberá buscar el éxito sin su referente, el sancionado Fekir. "Es el capitán y líder técnico, es difícil no tenerle mañana y más en casa, que es capaz de mostrarse decisivo. En estos partidos muchas veces su rendimiento es excelente. Hay que ser capaces de e imaginar situaciones como estos golpes duros y hacer más para que no se note su ausencia", aportó.

"Para mí y para muchos es la primera vez que jugamos unos octavos de final y el peligro es jugar mentalmente antes el partido. Hay que estar listos para las 21.00 horas, no mucho antes, pero estamos motivados para este partido. Y tener paciencia, hay que pensar que son dos partidos y que mañana estaremos a la mitad", comentó sobre lo que deben buscar en este partido de ida.

Sí tiene claro que, ante Leo Messi, no hará una defensa individual. "Hemos estudiado bien su juego, el marcaje individual no vale ante un jugador de su nivel, siempre encuentra soluciones. En una noche puede ver cosas que los demás no ven y hacer cosas que los demás no pueden hacer. Pero vamos a poner un sistema que limite su influencia en su juego", aportó.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio hacia su expupilo Samuel Umtiti, que tiene el alta médica y estará en Lyon, aunque probablemente en el banquillo. "Orgullo de haber participado a que lograr su nivel, pero él es responsable. Estoy muy contento de volver a verlo. He tenido una relación muy cercana con él, y es realmente un ganador, le encanta la competición", comentó.