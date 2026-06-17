Gerard Piqué apadrina el 'fichaje' de Vicio por Uber Eats

El exinternacional del FC Barcelona Gerard Piqué ha apadrinado la vinculación de la empresa española de hamburguesas Vicio con la plataforma 'online' de comida a domicilio Uber Eats. - LORENZO DURÁN

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué ha apadrinado este miércoles en Madrid la vinculación de la empresa española de hamburguesas Vicio con la plataforma 'online' de comida a domicilio Uber Eats.

En un acto con la presencia del director de comunicación de Uber, Yuri Fernández, y el creador de contenido 'Darío Eme Hache', los protagonistas han ambientado el 'fichaje' de Vicio por Uber Eats en el entorno futbolístico por el contexto que rodea el mercado de fichajes protagonizado por los numerosos rumores de jugadores de talla mundial.

Gerdad Piqué se ha mostrado "contento" por este acuerdo entre ambas empresas, recalcando que este es un anuncio "muy especial" para Uber Eats. El exfubtolista reconoció que "el mejor momento" para un Vicio es después del partido de España contra Cabo Verde en el debut de 'La Roja' en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, haciendo alusión a la actualidad mundialista.

Además, el exdefensa blaugrana admitió que un futbolista profesional puede "disfrutar de un Vicio" dependiendo del "calendario" y "la dinámica de partidos", aunque no quiso desaprovechar la ocasión de animar a los futbolistas a comer las 'smash burguers' de esta empresa cuando se ganen "partidos importantes", pero admitiendo que en el fútbol actual es "complicado" encontrar los momentos de desconectar en la dieta alimenticia.

En medio de un ambiente humorístico, Gerard Piqué destacó los tres fichajes que más le han sorprendido en el fútbol, haciendo un 'guiño' al inesperado fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, como la llegada del danés Thomas Gravesen al Real Madrid en 2005, el actual entrenador del PSG, Luis Enrique, por el Barça, tras su pasado madridista, y el fichaje deL brasileño Ronaldo Nazario por el Real Madrid, tras su pasado culé.

El director de comunicación de Uber, Yuri Fernández, dijo que desde el mismo instante en el que se anunciaba esta colaboración los usuarios ya pueden pedir las hamburguesas Vicio a través de Uber Eats. Fernández se mostró ambicioso admitiendo que la empresa siempre quiere alcanzar 'títulos', colaborar en los anuncios con personalidades de nivel mundial, y destacó la participación del actor y director de cine Antonio Banderas en la pasada campaña publicitaria.