El Getafe busca reaccionar y enderezar su rumbo europeo ante el exigente Brighton

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, ante el Sevilla FC en LaLiga EA Sports 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF recibe este jueves (21.00 horas) al Brighton en la tercera jornada de la fase liga de la Europa League 2026-27, un reto exigente para un equipo 'azulón' que necesita trasladar a la competición continental la reacción doméstica a su reciente bache para no descolgarse demasiado pronto, ante un conjunto inglés invicto e imbatido, y favorito a levantar el trofeo.

El Coliseum de la ciudad del sur de Madrid acoge este jueves uno de los encuentros más atractivos de la primera fase de esta competición, e inédito oficialmente hasta la fecha, ya que Getafe y Brighton solo se han visto las caras en dos amistosos previos, el último con victoria 'azulona' (0-2), aunque con Míchel González a frente del equipo madrileño.

En esta ocasión, el Getafe se enfrenta ya a una encrucijada y necesita un triunfo balsámico, después de haber sumado solo un punto en las dos primeras jornadas, gracias a un empate (1-1) a domicilio contra la Universitatea Craiova. Ese inicio dejó también una dolorosa goleada en contra (2-5) ante el Lugano en el Coliseum, que les obliga ahora a buscan levantarse del golpe a lo grande: ganando al gran favorito para conquistar la Conference, después de invertir más de 180 millones de euros en el último mercado.

Aun así, los locales llegan reforzados anímicamente tras su victoria en LaLiga EASports este fin de semana ante el Sevilla FC (3-1), donde mostraron pegada y carácter ofensivo con los goles de Enes Ünal, Martín Satriano y Orel Mangala. Un triunfo relevante para, sin atender al esperado triunfo copero (2-3) en Lebrija, que cortó una dinámica negativa de cinco partidos sin ganar, con quejas incluidas del técnico alicantino por la composición de la plantilla, después de la última estrepitosa derrota europea.

El equipo 'azulón' necesita reencontrarse con su esencia y empezar a construir desde la solidez defensiva, después de solo dejar una portería a cero en los 12 partidos disputados en lo que va de curso. Secar y contener ofensivamente al Brighton, que no ha marcado solo en tres encuentros esta temporada, dos de ellos fuera de casa y en Europa, será clave para tener opciones de meter mano al intenso equipo inglés.

Los de Fabian Hürzeler aterrizan en tierras madrileñas con el cartel de ser uno de los bloques más competitivos actualmente de la Premier League. El cuadro inglés ocupa la tercera plaza en Liga después de asaltar el Etihad Stadium (0-1) y vengarse de la eliminación en los penaltis de la Copa de la Liga a manos del Manchester City.

El conjunto inglés es la revelación de la temporada en Inglaterra con su ritmo directo y una presión alta, que les permite ser una máquina ofensiva: nadie ha marcado más goles (24) que ellos en la Premier, por lo que el partido en el Coliseum será un reto para una defensa 'azulona' que deberá dar el máximo.

El veterano alemán Pascal Gross, de 35 años, es uno de los faros de este equipo, con 4 tantos y 4 asistencias, aunque la fortaleza del conjunto inglés es su coralidad, donde también está asentado en el centro del campo el español Chema Andrés, ex del Real Madrid.

Sin olvidar que todavía no han encajado ningún gol en Europa, tras el triunfo (4-0) ante el Kaunos Zalgiris y el empato (0-0) frente al Jablonec, y presumen de 10 porterías a cero en 15 partidos esta campaña. Aquí también tiene mucho que decir su portero Bart Verbruggen, con 31 paradas en Liga Europa y Premier, liga en la que destaca con un 78,8% de paradas sobre el total de disparos recibidos.