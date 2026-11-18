Getafe CF vs Atlético de Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum en el derbi madrileño que cierra la jornada dominical de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulón necesita sumar ante su público tras caer en su visita al Villarreal (2-0), mientras que el cuadro rojiblanco está obligado a reaccionar de inmediato después de ceder los tres puntos en el Metropolitano frente al FC Barcelona (1-2).

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe CF: David Soria; Andrés García, Carvajal, Djené, Boselli, Mojica; Francho, Orel Mangala, Ramón Terrats; Enes Ünal y Satriano.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Koke, Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In, Baena; y Julián Alvarez.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El encuentro comenzará este domingo, 22 de noviembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Coliseum (Getafe). La emisión en directo en España estará disponible a través de Movistar LaLiga y DAZN, además del minuto a minuto en la web de Europa Press.