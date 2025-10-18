Getafe - Real Madrid: Hora y fecha, posibles alineaciones y dónde ver.

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita el Coliseum para medirse al Getafe en la antesala de El Clásico, en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los de Xabi Alonso buscan seguir manteniendo el liderato ante un equipo azulón que se encuentra en la mitad de la tabla pero encadena cuatro jornadas sin lograr la victoria.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenia, Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Güler, Tchouméni, Bellingham; Braim, Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Real Madrid de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 19 de octubre a las 21.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga y Movistar Plus+.