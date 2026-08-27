Gil Marín: "No vamos a negociar con el Barça por Julián Álvarez bajo ningún concepto"

Archivo - Miguel Ángel Gil Marín en una imagen de archivo - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró este jueves que el delantero argentino Julián Álvarez está "realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle" y aseguró que no van a negociar "bajo ningún concepto" con el FC Barcelona un posible traspaso que no cierra hacia otro destino.

"Pues el jugador está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista. Está completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional", señaló Gil Marín a 'Movistar+' tras el sorteo de la fase de liga de la Champions 26-27.

El directivo dejó claro su enfado con el proceder del FC Barcelona y cargó duramente contra el club tras las declaraciones de este miércoles de su presidente, Joan Laporta, expresando de nuevo su interés en 'La Araña' que lleva dos días sin entrenar por una indisposición, según las informaciones. "Lo cierto es que nos indigna aún más porque nos repugnan la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad", criticó.

"No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club, como consejero delegado tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con este club. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto y llevo treinta y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo y estando yo el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad", aseveró.

Gil Marín recalcó que la "intención" del club es que no se mueva del Atlético. "Mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando asistencia al Atlético de Madrid porque para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Evidentemente, si él llega a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca, sería el FC Barcelona", reiteró el consejero delegado del club rojiblanco.